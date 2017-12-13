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    Опубликован "черный список" Минкульта: под запретом 600 фильмов и сериалов

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    Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты (492)

    (обновлено: )701014
    В запретный список Министерства культуры вошли классические фильмы и мультфильмы советских времен. Также под запретом ряд известных картин 1990-х и 2000-х годов.
    Леонид Броневой и Вячеслав Тихонов в фильме Семнадцать мгновений весны
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. Министерство культуры запретило к показу в Украине около 600 художественных фильмов, сериалов и мультфильмов, опубликован полный список запретных картин.

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    Напомним, один из последних запретов Минкульта — сериал "Сваты" производства украинской студии "Квартал 95". "Сваты" были запрещены из-за актера Федора Добронравова, сыгравшего главную роль в сериале.

    "Черный список" в полном объеме Министерство культуры предоставило в ответ на запрос агентства "Украинские новости".

    В него вошла киноклассика советских времен, а также ряд известных картин последних лет. Среди запрещенных фильмов "17 мгновений весны", "ДМБ" (все части), "Царь", "Generation П", "Мы из будущего", "Бригада" и многие другие.

    Министерство культуры не пощадило и мультфильмы. Под запретом оказались три части советского мультика о приключениях в Простоквашино и мультфильм "По следам бременских музыкантов".

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    Большинство картин запрещены к показу не по идеологическим мотивам, а из-за того, что в них сыграли актеры, которым запрещен въезд в Украину и которые представляют угрозу национальной безопасности.

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