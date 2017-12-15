Запрет фильмов РФ и СССР. Очевидно, все дело в деньгах

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Государственное агентство по вопросам кино опубликовало полный список фильмов и сериалов, которые запрещены для показа в Украине в 2017 году. В перечень вошли почти шестьсот картин, в числе которых всенародно любимые фильмы и мультфильмы. В "черном" списке оказалась киноклассика советских времен, а также ряд известных картин последних лет. Среди запрещенных фильмов "17 мгновений весны", "ДМБ" (все части), "Царь", "Generation П", "Мы из будущего", "Бригада" и многие другие. Министерство культуры не пощадило и мультфильмы. Под запретом оказались три части советского мультика о приключениях в Простоквашино и мультфильм "По следам бременских музыкантов".

Как считает политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, в опубликовании запретного списка есть два основных мотива.

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"Первый — идеологический. Это попытка наказать всех актёров, режиссёров и сценаристов, которые заняли пророссийскую позицию в отношении Крыма. С другой стороны, это попытка пропиариться со стороны тех, кто, собственно, запрещает фильмы. Вторая составляющая — деньги. Свято место пусто не бывает. Место шестисот запрещенных кинопродуктов займет низкопробная западная продукция, которую можно купить «килограмм на один доллар». Уже сегодня по вечерам на телеканалах можно увидеть хлам 60-х годов прошлого века. Таким образом происходит расчистка рынка под эту продукцию", — говорит Бортник.

По его мнению, политика запретов и ограничений ни к чему не приведет.

"Все это приводит к тому, что зритель уходит в интернет, спутниковое ТВ в поисках того, что ему действительно интересно. Соответственно, эффективность телевидения, как инструмента пропаганды государственных идей падает. Безусловно такие запреты сегодня сильно бьют по рейтингам власти, но она ориентируется на правое меньшинство. Это половина всех голосующих и две трети митингующих. Мнение остальных людей власть не волнует", — резюмировал политолог.