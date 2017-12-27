Украина тестирует биометрический контроль на границе с Россией

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. В Украине со среды, 27 декабря, в тестовом режиме заработал биометрический контроль на границе с Россией.

По информации Госпогранслужбы, мобильные комплексы с биометрическим контролем размещены на пунктах пропуска с наибольшим трафиком, а место их дислокации постоянно будет меняться.

"Мобильные комплексы смогут передвигаться с места на место. 27 числа в тестовом варианте мы попробуем использовать их на различных участках украинско-российской границы, чтобы протестировать саму систему, посмотреть готовность наших рабочих мест к более масштабному старту 1 января", — сказал представитель ведомства Олег Слободян.

Он подчеркнул, что пограничники будут готовы к полноценному запуску биометрического контроля на границе к 1 января.

По его словам, на пунктах пропуска в районе проведения АТО биометрическая проверка российских граждан производиться не будет.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что система биометрического контроля на украинской границе с Крымом заработает с 1 января 2018 года.