В МВД сообщили детали запуска биометрического контроля на границе с РФ

КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк сообщил, что в местах вероятного нелегального пересечения российско-украинской границы правонарушителями и контрабандистами с 27 декабря будут действовать мобильные комплексы биометрического контроля.

В минувший четверг в аэропорту "Киев" состоялась презентация системы фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил на презентации, что система заработает на 157 основных пунктах пропуска на украинской границе с 1 января 2018 года.

Глава Государственной пограничной службы Украины заявил, что все пункты пропуска на границе Украины с Россией и авиационные пункты пропуска уже оборудованы системой фиксации биометрических данных.

"Информация для потенциальных нарушителей государственной границы между РФ и Украиной. С 27-го декабря 2017 года будут введены в действие мобильные комплексы биометрического контроля в местах вероятного нелегального пересечения границы правонарушителями и контрабандистами", — написал Шкиряк на своей странице в Facebook.

Скриншот сообщения

Президент Украины Петр Порошенко ранее подписал указ о введении с 2018 года биометрического контроля для иностранцев на границе. Он поручил также усовершенствовать законодательство о порядке регистрации иностранцев, разработать механизм предварительного информирования иностранцами о въезде в Украину, а также обновить перечень государств миграционного риска, внеся в него Россию.

По данным Госпогранслужбы, биометрический контроль будет предполагать сбор отпечатков пальцев у иностранцев. Наличие биометрического паспорта для въезда не является обязательным.