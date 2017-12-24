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    Общество

    В МВД сообщили детали запуска биометрического контроля на границе с РФ

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    Украина вводит биометрику для иностранцев (17)

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    С 27-го декабря будут введены в действие мобильные комплексы биометрического контроля в местах "вероятного нелегального пересечения границы правонарушителями и контрабандистам", сообщил советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк.
    Аваков и Турчинов показали систему фиксации биометрических данных
    УНИАН

    КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк сообщил, что в местах вероятного нелегального пересечения российско-украинской границы правонарушителями и контрабандистами с 27 декабря будут действовать мобильные комплексы биометрического контроля.

    Очередь за биометрическими паспортами. Архивное фото
    РИА Новости Украина
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    В минувший четверг в аэропорту "Киев" состоялась презентация системы фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил на презентации, что система заработает на 157 основных пунктах пропуска на украинской границе с 1 января 2018 года.

    Глава Государственной пограничной службы Украины заявил, что все пункты пропуска на границе Украины с Россией и авиационные пункты пропуска уже оборудованы системой фиксации биометрических данных.

    "Информация для потенциальных нарушителей государственной границы между РФ и Украиной. С 27-го декабря 2017 года будут введены в действие мобильные комплексы биометрического контроля в местах вероятного нелегального пересечения границы правонарушителями и контрабандистами", — написал Шкиряк на своей странице в Facebook.

    Скриншот сообщения

    Президент Украины Петр Порошенко ранее подписал указ о введении с 2018 года биометрического контроля для иностранцев на границе. Он поручил также усовершенствовать законодательство о порядке регистрации иностранцев, разработать механизм предварительного информирования иностранцами о въезде в Украину, а также обновить перечень государств миграционного риска, внеся в него Россию.

    По данным Госпогранслужбы, биометрический контроль будет предполагать сбор отпечатков пальцев у иностранцев. Наличие биометрического паспорта для въезда не является обязательным.

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