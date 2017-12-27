Заседание Кабмина: стоимость медуслуг и биометрика для иностранцев

КИЕВ, 27 дек — РАИ Новости Украина. В среду во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом состоится последнее в этом году заседание правительства Украины; начало — в 11.00.

Согласно повестке дня, обнародованной на Правительственном портале, члены Кабмина рассмотрят ряд законопроектов, часть из которых касается правоохранительной системы. В частности, глава МВД Арсен Аваков представит проекты законов "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования наименования и признаков принадлежности к Национальной полиции Украины" и "О внесении изменений в некоторые законы Украины по отдельным вопросам деятельности Министерства внутренних дел и Национальной полиции".

В свою очередь глава Минюста Павел Петренко доложит о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно проведения судебно-психиатрической экспертизы в административном производстве.

Большая часть повестки дня заседания Кабмина будет посвящена рассмотрению проектов постановлений правительства.

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Так, министры займутся положениями о национальной системе биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, порядком проведения психологической реабилитации участников антитеррористической операции, организацией направления граждан Украины для лечения за границу, утверждением Методики расчета стоимости услуги по медицинскому обслуживанию, а также вопросами погашения задолженности Киевского городского совета перед государством.

Также членам Кабмина предстоит рассмотреть проекты распоряжений "Об утверждении финансового плана публичного акционерного общества "Одесский припортовый заводˮ на 2018 год", "Об утверждении плана основных мероприятий гражданской защиты на 2018 год", "Об утверждении перечня и состава госпитальных округов Донецкой области" и другие.

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Кроме того, министры должны утвердить план организации выполнения законов Украины и указов президента.

Детальней ознакомиться с повесткой дня заседания Кабинета министров 27 декабря можно здесь.