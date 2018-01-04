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    "Лишить лицензии". Украинская певица о наказании для выступающих в России

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    Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты (508)

    (обновлено: )998129
    Украинская певица Анастасия Приходько считает, что искусство не может быть вне политики. В очередной раз она обрушилась с критикой на коллег по музыкальному цеху, зарабатывающих в России.
    Gazeta UA/Youtube

    "Наша ментальность отличается от других. Мы все же опираемся на поступки больше, чем на искусство. Мы сначала смотрим, какой человек, а затем рассматриваем искусство. Поэтому я считаю, что искусство и политика совсем рядом. Потому что, что бы ты ни делал, на тебя смотрят", — сказала Анастасия Приходько в интервью Gazeta.ua.

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    Отвечая на вопрос, что делать с артистами, гастролирующими по России, Приходько ответила: "Лишить лицензии на выступления".

    Ранее Приходько жестко раскритиковала Ани Лорак за концерты в РФ.

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