"Лишить лицензии". Украинская певица о наказании для выступающих в России

"Наша ментальность отличается от других. Мы все же опираемся на поступки больше, чем на искусство. Мы сначала смотрим, какой человек, а затем рассматриваем искусство. Поэтому я считаю, что искусство и политика совсем рядом. Потому что, что бы ты ни делал, на тебя смотрят", — сказала Анастасия Приходько в интервью Gazeta.ua.

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Отвечая на вопрос, что делать с артистами, гастролирующими по России, Приходько ответила: "Лишить лицензии на выступления".

Ранее Приходько жестко раскритиковала Ани Лорак за концерты в РФ.