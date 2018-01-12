Украинский певец высказался о русскоязычных патриотах и попал в скандал

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Солист дуэта ТНМК Олег "Фагот" Михайлюта попал в скандал после своего обращения к жителям Донбасса на тему русского и украинского языков.

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"Фагот" высказался о русскоязычных патриотах, приведя в пример украинских военных в Донбассе.

В ответ на это певцу заявили, что русский язык в Украине является результатом принудительной русификации общества.

Позже певец на личной странице в Facebook заявил, что заставить человека говорить на любом языке считает невозможным, поскольку "такие вещи должны искренне исходить изнутри".

"Есть множество примеров русскоязычных патриотов, которые сделали для Украины больше, чем украиноязычные зрадофилы, которые своей нетерпимостью и недальновидностью только разрушают все достижения последних лет", — пояснил он.

Ранее аналитик центра CEDOS заявил, что самый убедительный путь - показывать представителям нацменьшинств преимущества украинского культурного пространства и создавать интересные проекты на украинском языке.