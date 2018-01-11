Медреформа, гудбай! Украинцы разочарованы качеством медицины

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Медреформа в Украине еще не успела заработать, а украинцы отмечают заметное ухудшение качества медицины в стране. Как выяснили социологи, так считают 43% украинцев.

По данным нового соцопроса группы "Рейтинг", лишь 11% украинцев увидели улучшения в стране за последние два года, а вот 38% считают, что ничего не изменилось.

При этом уровень осведомленности украинцев грядущей медреформой достаточно высок. Так, 90% украинцев в курсе, что проводится реформа. В частности, 74% информированы о введении системы бесплатного (или с доплатой) предоставления лекарств от диабета, астмы и сердечно-сосудистых заболеваний по рецепту врача; еще 71% — о введении общегосударственного медицинского страхования.

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Две трети опрошенных знают и о таких инициативах как увеличение зарплаты врачей.

Меньше всего украинцы осведомлены о предоставлении субсидий на медицинские услуги внутренне перемещенным лицам из Донбасса и Крыма (39%).

Вместе с тем, лишь 54% начали выполнять одно из нововведений медреформы – выбирать своего семейного врача или терапевта. До сих пор 45% опрошенных не знают своего врача.

Опрос в формате формализованного интервью проводился среди 1200 респондентов от 18 лет и старше в разных районах Украины. Ошибка исследования: не более 2,8%.

Скандальная медреформа

Напомним, почти два месяца назад парламент проголосовал за скандальную медреформу, которая стартовала с 1 января. Однако не успела медреформа еще толком начаться, а уже обрастает все большим количеством скептиков, как среди украинцев, так и среди медсообщества.

Однако и.о.министра здравоохранения Ульяна Супрун уверена, что медреформа – это Революция Достоинства в медицине.

"Мы наконец-то сможем вернуть достоинство врачам и пациентам в системе здравоохранения. Это лишь первый, но решающий шаг в крупных системных преобразованиях. Мы вместе стояли на Майдане за перемены, теперь мы продолжаем их внедрять благодаря реальным реформам! Это наше с вами продолжение Революции Достоинства в украинской медицине!", – заявляла Супрун.

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Как известно, медреформа будет внедряться в несколько этапов: в 2018 году — на первичном звене (услуги у семейных врачей, педиатров и врачей общей практики), а с 2020 года заработает для амбулаторного и стационарного лечения.

Как известно, закон о медреформе делит медуслуги на три вида: бесплатные, частично оплачиваемые государством и платные.

Медреформа предусматривает внедрение понятия "государственного гарантированного пакета" — определенного объема медуслуг и лекарственных средств, которые государство обязуется оплачивать по заранее установленным тарифам. Тарифы каждый год будет утверждать правительство. В этот пакет войдет экстренная помощь – ДТП, приступы, переломы и так далее, первичная помощь – семейные врачи, педиатрия и паллиативная помощь – неизлечимо больным в последние дни жизни.

Все, что сверх этих трех видов медуслуг – диагностика, узко специализированные врачи, стационарное лечение, операции, за это придется доплатить, но часть расходов все равно покроит государство.

Полностью платной будет эстетическая медицина, стоматология для взрослых, обращения без направлений.

При этом точных списков, что платное, что бесплатное у Минздрава еще нет.

Первые изменения ждут украинцев уже с середины 2018 года.

С 1 января 2018 года украинцы должны будут подписать с врачом первички декларацию – это договор на оказание медуслуг. По этому документу государство будет платить врачу зарплату.

Таким образом, предполагается внедрение нового принципа "деньги ходят за пациентом", то есть государство будет платить больницам и врачам за оказанные конкретным пациентам медицинские услуги, а не за "содержание коек".

Так, за каждого пациента, который подписал с ним договор, семейный врач будет получать 210 гривен в год. Тариф за прием пенсионеров и детей будет выше. При этом доктор может подписать договоры с 2000 пациентами. Однако эти деньги будет получать не доктор, а больница, а их распределять — главврач. Само соглашение будет в письменной и электронной форме.

При этом пациент может выбрать любого врача в любой больнице, независимо от прописки. Соглашение можно подписать и с частным терапевтом.

В Минздраве отмечают, что в первичной медицине для пациентов бесплатными останутся общий анализ крови, анализ крови на глюкозу, на общий холестерин, анализ мочи, общий анализ мочи, а также быстрые тесты на ВИЧ, вирусный гепатит, сифилис.

Также закон вводит в стране электронную систему здравоохранения. Медкарты украинцев будут электронными, а к врачу можно будет записаться онлайн. В первую очередь к программе присоединятся больницы, в которых уже есть интернет и компьютеры.

По электронной системе больницы будут отчитываться Национальной службе здоровья о предоставленных услугах и получать за свою работу деньги из госбюджета.

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Худшее впереди?

В то же время многие эксперты настроены спектически и считают, что медреформа нарушает Конституцию. Ведь в главном законе страны записано, что каждый украинец имеет право на бесплатную медпомощь. Теперь же это право ограничивают перечнем процедур.

При этом новая Национальная служба здоровья будет фактически контролировать все финансы, выделенные государством на медицину. Коррупционные риски – большие. Деньги могут распределяться "нужным" больницам и не распределяться неугодным.

Электронный реестр – это хорошо, но интернет и компьютеры есть не более чем в 20% больниц в стране.

Кроме того, реформа не дает ответа на главный вопрос: приведет ли переход к платной медицине к тому, что медицина получит достойное финансирование, лекарства будут закупаться в нужных объемах и в срок, больницы будут переоборудованы, а зарплаты врачей значительно вырастут?

Формально медицина в Украине бесплатная, но все понимают, что на практике это далеко не так.

Бывший министр здравоохранения Олег Мусий считает, что вся суть реформы — это лишь легализация частных платежей и превращение их в обязательные.

"Людям придется платить официально за все. На реформу выделяется ноль гривен. Про аппендицит спрашиваете? Условно бесплатной эта операция будет один день или даже один час! На пациента ложится оплата за вызов скорой помощи, за обезбаливающие, за ножницы, пинцет, зажимы, скальпель, марлю, йод, иголку, палату. Разве что не надо будет платить за работу врача. Не можешь заплатить — на улице умирай", — заявлял он.

В то же время ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко отмечает, что должного финансового обеспечения для медреформы нет.

"Медицинская реформа имеет целью увеличение продолжительности жизни и трудоспособности населения, уменьшение заболеваемости и, как результат, смертности от заболеваний. Эти два закона никак не направлены на уменьшение заболеваемости и смертности в нашей стране. Когда агитировали депутатов голосовать за закон о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, утверждали, что на медицинскую отрасль будет выделено 5% ВВП. А в законе о государственном бюджете на 2018 год записано, что в следующем году на здравоохранение будет выделено 3,5% ВВП. Это говорит о том, что никто даже не планировал никакие реформы проводить, и, кроме всего прочего, финансового обеспечения для этого нет. Поэтому нас ждет полное фиаско", — говорил он РИА Новости Украина.

По материалам из открытых источников интернет