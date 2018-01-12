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    Молоку второго сорта быть! Минагрополитики сделало важное для селян заявление

    (обновлено: )34921
    Новый страндарт должен был вступить в силу с 1 января 2018, однако министерство решило отложить дату вступления документа в силу на 6 месяцев – до июля 2018 года.
    Молоко на частной сыроварне. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Министерство аграрной политики и продовольствия Украины решило отсрочить на полгода вступление в силу нового стандарта, ужесточающего требование к производителям молочной продукции, закупка молока у населения продолжится. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

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    Отмечается, что новый ГОСТ 3662-97 "Молоко коровье цельное. Требования при закупках" должен был вступить в силу с 1 января 2018, однако министерство решило отложить дату вступления документа в силу на 6 месяцев – до июля 2018 года. Такое решение поддержало Украинское Агентство Стандартизации.

    Проект соответствующего документа уже готов и будет обнародован на сайте министерства до конца января.

    Документ предусматривает 2-летний переходный период, после истечения которого использование молока второго класса для производства пищевых продуктов будет ограничено.

    Напомним, к концу 2017 года уже резко подорожало сливочное масло: за ноябрь его цена в среднем выросла до 160 за килограмм, или на 4%.

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