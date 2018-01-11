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    Общество

    Нацсовет недоволен отношением телеканалов к языковым квотам

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    75% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ (149)

    (обновлено: )13710
    Регулятор констатирует, что предусмотренная норма о том, что к передачам на украинском языке засчитывается весь телевизионный продукт национального и собственного производства, нивелировала все ожидания.
    Пульт от телевизора
    Flickr.com/illustriousoul

    КИЕВ, 11 янв — РАИ Новости Украина. Закон о языковых квотах на телевидении не оправдал надежд из-за переходного периода, хотя показатели звучания украинской песни на радио значительно улучшились, говорится в заявлении Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

    Радио. Архивное фото
    RIA News Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк
    Квоты на язык. Нацсовет назначил проверку "Русского радио"

    "Мониторинги эфира подтверждают, показатели звучания украинской песни и ведения программ на радио существенно улучшились. Но закон о языковых квотах на телевидении не оправдал надежд из-за установленного переходного периода, который продлится до 13 октября 2018 года", — говорится в заявлении. 

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    В Нацсовете объяснили, что предусмотренная норма о том, что к передачам на украинском языке засчитывается весь телевизионный продукт национального и собственного производства, нивелировала все ожидания.

    "Переходный период был предусмотрен, чтобы вещатели скорректировали свои производственные задачи, научили своих ведущих и авторов программ и передач, подготовили или привлекли новых, качественно обновили свой контент и увеличили выход собственного продукта. Некоторые каналы не ориентированы на качественные преобразования — они оставили эфир неизменным, лишь формально обеспечивая соблюдение законодательных требований", — добавили в Нацсовете. 

    В связи с такой ситуацией регулятор предлагает Верховной Раде Украины инициировать пересмотр законодательных норм с тем, чтобы переходный период завершился не позднее чем в марте — апреле этого года.

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    "Только такой подход уже сейчас будет стимулировать телеканалы позаботиться о качестве эфира", — подчеркивается в заявлении. 

    Ранее сообщалось, что Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания предлагает законодательно запретить политическим деятелям вести программы и передачи.

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