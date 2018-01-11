Нацсовет недоволен отношением телеканалов к языковым квотам

КИЕВ, 11 янв — РАИ Новости Украина. Закон о языковых квотах на телевидении не оправдал надежд из-за переходного периода, хотя показатели звучания украинской песни на радио значительно улучшились, говорится в заявлении Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

"Мониторинги эфира подтверждают, показатели звучания украинской песни и ведения программ на радио существенно улучшились. Но закон о языковых квотах на телевидении не оправдал надежд из-за установленного переходного периода, который продлится до 13 октября 2018 года", — говорится в заявлении.

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В Нацсовете объяснили, что предусмотренная норма о том, что к передачам на украинском языке засчитывается весь телевизионный продукт национального и собственного производства, нивелировала все ожидания.

"Переходный период был предусмотрен, чтобы вещатели скорректировали свои производственные задачи, научили своих ведущих и авторов программ и передач, подготовили или привлекли новых, качественно обновили свой контент и увеличили выход собственного продукта. Некоторые каналы не ориентированы на качественные преобразования — они оставили эфир неизменным, лишь формально обеспечивая соблюдение законодательных требований", — добавили в Нацсовете.

В связи с такой ситуацией регулятор предлагает Верховной Раде Украины инициировать пересмотр законодательных норм с тем, чтобы переходный период завершился не позднее чем в марте — апреле этого года.

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"Только такой подход уже сейчас будет стимулировать телеканалы позаботиться о качестве эфира", — подчеркивается в заявлении.

Ранее сообщалось, что Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания предлагает законодательно запретить политическим деятелям вести программы и передачи.