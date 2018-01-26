Deutsche Welle: о непрозрачном бизнесе Порошенко в Германии

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Петр Порошенко запомнился всему миру как один из фигурантов скандала вокруг публикации "панамских досье". Украинский президент оказался одним из самых высокопоставленных политиков, фамилии которых без малого два года назад всплыли в связи с сомнительными операциями с использованием оффшорных компаний. В Германии тот офшорный скандал заставил политиков действовать и ускорил создание реестра прозрачности владельцев фирм, чего требовала директива ЕС по борьбе с отмыванием денег", — пишет журналист Deutsche Welle Евгений Тейзе.

"Петру Порошенко и его партнерам, которые через офшорные компании владеют заводом в Германии, выпало испытание на прозрачность: готовы ли они отказаться от анонимности и внести свои фамилии в реестр? Похоже, этот тест украинские инвесторы провалили", — продолжает автор статьи.

Interstarch GmbH — прочерк в реестре прозрачности

В состав агрохолдинга Петра Порошенко "Укрпроминвест-Агро" с 2011 года входит завод по производству крахмала, расположенный в городке Эльстерауэ на востоке Германии, напомнил журналисте. В разгар скандала вокруг "панамских досье" DW на примере этого завода писала о том, как офшорные схемы дают возможность снизить налоги, не афишируя фамилий владельцев.

"В прошлом году в Германии появился реестр, в который немецкие фирмы должны были внести фамилии своих конечных бенефициаров. Речь идет, прежде всего, о компаниях, владельцы которых находятся за рубежом и нередко сознательно скрывают свои активы с помощью оффшоров", — говорится в публикации.

Как только реестр стал доступным для журналистов, DW направила запрос, надеясь узнать, какие же фамилии кроются за компаниями с Кипра и Британских Виргинских Островов, на которые через немецкую Interstarch GmbH оформлен завод, входящий в группу "Укрпроминвест-Агро" Петра Порошенко. Как выяснилось, украинские инвесторы ничего не внесли в реестр, очевидно, нарушив немецкий закон о борьбе с отмыванием денег, пишет журналист DW.

Кто владелец завода, входящего в "Укрпроминвест-Агро"?

"Interstarch GmbH, согласно закону об отмывании денег, должна была до первого октября прошлого года внести фамилии своих бенефициаров в реестр прозрачности, ведь они не указаны ни в перечне учредителей, ни в учредительном договоре. Согласно торговому реестру, владельцем миноритарной доли Interstarch GmbH является компания "Интерстарч Украина". Эта компания, входящая в холдинг Петра Порошенко "Укрпроминвест-Агро", официально купила 24,95 процента акций Interstarch GmbH летом 2016 года. Продавцом выступила кипрская компания Camarin Limited, которая до сих пор остается главным совладельцем завода с долей в 75,05 процентов", — продолжает Евгений Тейзе.

"Владельцем кипрской компании называет себя Сергей Зайцев. Многолетний топ-менеджер концерна "Рошен" в интервью украинским СМИ в 2016 году сообщил, что именно он является бенефициаром компаний, на которые оформлен немецкий завод: кипрской Camarin Limited и ее материнской компании Euro Business Investments Ltd с Британских Виргинских Островов", — говорится в статье.

Эту информацию в ответ на запрос DW предоставили тогда и в компании ICU, которая консультирует Петра Порошенко и его партнеров по вопросам иностранных инвестиций. Исходя из этого, менеджеры Interstarch GmbH должны были внести в реестр прозрачности фамилии Зайцева как бенефициара офшорных компаний, имеющего долю в 75 процентов в немецкой фирме, а также, очевидно, и Петра Порошенко, продолжает журналист DW.

Ключевой вопрос: кто контролирует немецкое предприятие?

"Согласно информации ICU, Зайцев передал управление немецким заводом агрохолдингу Порошенко, следовательно, Interstarch GmbH управляют менеджеры украинского президента. Наблюдательный совет немецкой компании, согласно документам в немецком торговом реестре, возглавляет гендиректор "Укрпроминвест-Агро" Евгений Саенко. Его заместителем является Андриан Крячок — директор компании "Интерстарч Украина", которая является совладелицей Interstarch GmbH и тесно сотрудничает с ней, в частности, в вопросах сбыта продукции", — говорится в статье.

"Согласно немецкому закону о борьбе с отмыванием денег, бенефициаром может считаться не только владелец существенной доли (более 25 процентов), но и лицо, "осуществляющее контроль над предприятием таким образом, который можно приравнять к этому". Ключевым критерием определения конечного бенефициара в таких случаях, как объясняют юристы, является влияние человека на назначение руководящих органов предприятия", — пишет Тейзе.

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Учитывая контроль над предприятием со стороны менеджеров холдинга Порошенко, президент, очевидно, является бенефициаром в соответствии с законодательством, хотя и имеет только долю в 24,95 процента, отмечается в публикации. На существование соответствующей нормы закона в разъяснении, полученном DW, указали и специалисты Федерального административного ведомства, на которое возложена проверка данных, внесенных в реестр прозрачности.

"Подобное определение бенефициарных владельцев содержится и в украинском законодательстве. Тем не менее в украинской электронной налоговой декларации Петра Порошенко данных о том, что он является бенефициаром немецкой компании, также нет. Зато в декларации президента указана вышеупомянутая компания "Интерстарч Украина", которой принадлежит миноритарная доля в Interstarch GmbH. О деятельности "Интерстарч Украина" президент, вероятно, хорошо осведомлен: как следует из налоговой декларации Порошенко за 2015 год, его жена Марина получала там зарплату. Кроме того, семья президента арендовала у этой компании внедорожник Range Rover", — продолжает журналист DW.

За нарушение немецкого закона — штраф до миллиона евро

За нарушение требования относительно бенефициаров немецким законом о борьбе с отмыванием денег предусмотрен штраф до ста тысяч евро, а в случае повторного нарушения — до миллиона евро, говорится в статье. "Если компании известны ее бенефициары, она обязана о них сообщить", — подчеркнуло ведомство в комментарии для DW.

В компании Interstarch GmbH не ответили на запрос DW о причинах, почему не была предоставлена информация для внесения в реестр прозрачности. Немецкие контролирующие органы отмечают, что вариант "мы не знаем, кто бенефициары" не принимается. "В таких случаях ответственность за предоставление информации лежит на самих бенефициарах, которые должны сообщить о том, что именно они являются конечными бенефициарами", — объяснили в Федеральном административном ведомстве.

Деньги непонятного происхождения

"На то, что положение о реестре прозрачности внесли именно в закон о борьбе с отмыванием денег, есть свои основания. Ведь и для формально легальной анонимности и минимизации налогов, и для отмывания преступно полученных денег зачастую используются одинаковые офшорные схемы, констатируют эксперты. Сергей Зайцев, судя по информации в немецких реестрах, предоставил немецкой компании, находящейся в управлении Порошенко, займы на более чем 54 миллионов евро", — пишет Евгений Тейзе.

"Как свидетельствуют данные реестра на Кипре, эти деньги Camarin Limited Зайцева занимает у его же компании Euro Business Investments Ltd с Британских Виргинских Островов. Каково происхождение средств этой компании, непонятно", — отмечает автор статьи. "Когда ежегодно предприятие получает миллионные кредиты от офшорных компаний, возникает логический вопрос: откуда эти деньги? Это имеет черты стиральной машины для денег", — указал ранее в беседе с DW Ганс-Лотар Мертен, самый известный немецкий исследователь офшорных схем.

Следы бизнеса Порошенко в "панамских досье"

"В немецком бизнесе Петра Порошенко задействованы, в частности, средства компаний, которые фигурировали в "панамских досье". Как свидетельствует отчетность кипрской компании Camarin Limited Сергея Зайцева, она предоставляла займы не только компании Порошенко и Зайцева в Германии, но и другим фирмам, связанным с окружением президента", — продолжает журналист DW.

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"Сама кипрская компания Зайцева, в свою очередь, получала средства, в том числе, и от офшорной Intraco Management Ltd с Британских Виргинських островов. Согласно документам панамской юридической фирмы Mossack Fonseсa, эта компания также принадлежала Сергею Зайцеву. Как выяснили украинские журналисты, проанализировав "панамские досье", Intraco Management Ltd зарабатывала на организации чартерных авиаперевозок для украинских олигархов", — пишет автор публикации.

"Одним из постоянных клиентов компании был Петр Порошенко. В конце концов, Mossack Fonseсa ликвидировала эту компанию после того, как ею заинтересовались органы финансового контроля Британских Виргинских Островов. Об этом свидетельствует переписка, обнародованная Международным консорциумом журналистов-расследователей", — отметил Евгений Тейзе.