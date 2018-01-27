Хроника 26 января: Сейм запретил "бандеровскую идеологию", Порошенко доволен Давосом

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. В пятницу, 26 января, польский Сейм запретил пропаганду "бендеровской идеологии", Порошенко в Давосе обозначил дату вступления Украины в ЕС, президент также подвел итоги работы на всемирном экономическом форуме. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Тюремный срок за "бандеровскую идеологию"

Сейм Польши 26 января принял закон о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии", передает польское издание Do Rzeczy. Сообщается, что в Сейме приняли пакет законопроектов, которые предусматривали изменения в закон об Институте национальной памяти Польши, в частности, запрет так называемой "бандеровской идеологии". Изменения были приняты большинством голосов. Сообщается, что закон касается определения преступлений украинских националистов и украинских организаций, которые сотрудничали с Третьим рейхом во время Второй мировой войны и ответственны за события на Волыни и Восточной Малой Польше. На основании закона возможно открытие уголовных дел в отношении лиц, которые отрицают вину украинских националистов за преступления против поляков.

Порошенко обозначил сроки членства в ЕС

В 2021 году Украина получит перспективу членства в Европейской Союзе, заверил президент Украины Петр Порошенко, выступая на сессии Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, передает "112 Украина".

"Я абсолютно убежден, что после волны популизма евроскептиков всё будет хорошо. Единственное, что изменится в 2021 году, – Украина с поддержкой Польши и Литвы получит перспективу членства в Европейском Союзе", — сказал Порошенко. Также он подчеркнул необходимость единства Европейского Союза и других демократических стран: "Основой для нашего единства являются наши ценности, а не деньги". "Я абсолютно убежден, что мы победим в пропагандистской войне, выиграем в информационной войне, станем победителями в гибридной войне, потому что правда – на нашей стороне", — заявил Порошенко.

Президент доволен встречей в Давосе

Президент Украины Петр Порошенко считает успешными результаты встреч украинских представителей на Всемирном экономическом форуме. Об этом он сказал, выступая на пресс-конференции в Давосе.

"Результаты Давоса, если сказать одной фразой — все было очень хорошо. Состоялись очень детальные консультации с нашими партнерами по международным финансовым организациям, они были очень конструктивные. Сформированы позиции по приезду экспертов, определено, какие именно шаги, очень немного, нужно завершить, чтобы пригласить миссию для получения очередного транша — это 100% задания для правительства, парламента Украины", — отметил он.

Ранее Порошенко заявил, что ему известны даты поставки американских вооружений в Украину, но называть их не стал.

Саакашвили ночью из дому не выйдет

Апелляционный суд Киева в пятницу принял решение избрать для экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время суток, передает корреспондент РИА Новости.

Таким образом суд признал незаконным решение Печерского районного суда Киева, ранее отказавшегося отправить Саакашвили под домашний арест по делу о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности, и частично удовлетворил апелляционную жалобу генпрокуратуры на это решение.

"Ходатайство генпрокуратуры о применении круглосуточного ареста удовлетворить частично, применить в отношении Саакашвили меру пресечения в виде домашнего ареста в определенное время суток, а именно с 22.00 до 07.00 следующего дня", — зачитал решение председательствующий на заседании судья Олег Присяжнюк.

Михо грозит акциями протестов

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили назвал решение киевского суда об избрании ему меры пресечения в виде ночного домашнего ареста попыткой ограничить его политическую деятельность и пообещал новые митинги с требованием импичмента президента Украины Петра Порошенко.

"То, что они (суд – ред.) сегодня сделали, — это прямая попытка ограничить мою политическую деятельность… Ни одни потуги, чтобы ограничить меня в передвижении, в общении с людьми, запереть меня дома, ограничить меня в своих действиях у них не сработают… В ближайшее время мы будем объявлять о проведении маршей за импичмент", — сказал Саакашвили после заседания суда в пятницу. Канал Миахаила Саакашвили на Youtube Саакашвили рассмешил интернет своим фильмом про Украину По его словам, он проведет переговоры с другими политическими силами о объединении для отстранения Порошенко от власти.

Английский суд завершил слушания по спору Украины и РФ

Апелляционный суд Англии в пятницу завершил открытые слушания по делу о долге Украины перед Россией на 3 миллиарда долларов. В рамках этого процесса Киев пытается оспорить решение Высокого суда Лондона, обязавшего в 2017 году Минфин Украины исполнить свои обязательства по еврооблигациям перед РФ. Председательствующая судья Элизабет Глостер, закрывая очные слушания, поблагодарила представителей сторон за представленную информацию. "Благодарю вас за представленные аргументы", — сказала она. Суд продолжит рассмотрение указанного дела до 5 февраля в заочном формате, в рамках которого стороны предоставят дополнительные сведения и данные, которые они не успели изложить в ходе слушаний. После этого суд удалится на принятие решения.

За пять дней открытых заседаний суд ознакомился с доводами и аргументами представителей украинской и российской стороны по спору о долге Украины на 3 миллиарда долларов.

Маршрутчики поднимают тарифы в Киеве

В Киеве 19 маршрутов частных перевозчиков увеличили цену за проезд на 1 гривну, сообщили в департаменте транспортной инфраструктуры КГГА. Теперь стоиомсть поездки составляет 5-7 грн. Согласно законодательству, местная власть лишена законных оснований влиять на тарифы по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, работающих в режиме маршрутного такси. В начале января сообщалось, что в Киеве и Одессе произошло подорожание проезда на ряде автобусных маршрутах.

Аваков обвинил экс-директора "Укрспирта" в терроризме

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что преступная организация во главе с экс-директором госпредприятия "Укрспирт" Михаилом Лабутиным готовила теракты в Украине и устранение должностных лиц, по данным генпрокурора Юрия Луценко, покушение готовилось и на самого Авакова.

"Речь идет о большой группе злоумышленников, которая совершила несколько заказных убийств и покушений на убийств в городе Киеве. Из них названы не все, только те, которые следствие приняло решение открыть… Группа боевиков готовила террористические атаки на государственные учреждения, в том числе и устранение ряда государственных функционеров, министра и других должностных лиц", ‑ приводит слова Авакова пресс-служба МВД на сайте ведомства.

Луценко в Facebook уточнил, что преступная группа во главе с Лабутиным планировала покушение на самого Авакова. "Установлено, что участники указанной преступной организации планировали совершение иных умышленных убийств других лиц, среди которых и министр внутренних дел Арсен Аваков", — сообщил генпрокурор.

Экс-зам Авакова неплохо устроилась

Бывший заместитель министра внутренних дел Украины Анастасия Деева нашла себе новое место работы. Напомним, об уходе Деевой из МВД стало известно в конце 2017 года. Анастасия запомнилась в первую очередь провокационными снимками в стиле ню, которые она сделала еще до назначения в министерство.

Теперь Деева стала сотрудницей украинского представительства структуры ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (UN Women Ukraine). "Я так взволнована и горжусь тем, что начала этот проект с удивительной командой UN Women Women Ukraine!", — сообщила Деева в социальных сетях.