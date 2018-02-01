МВФ напомнил Киеву об условиях сотрудничества

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил в четверг, что фонд настаивает на выполнении Киевом ряда важных условий для продолжения успешного сотрудничества и считает их реализуемыми.

Исполняющий обязанности главы Нацбанка Яков Смолий 25 января говорил, что регулятор рассчитывает получить от МВФ около 2 миллиардов долларов в 2018 году. В понедельник министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что прекращение сотрудничества Киева и МВФ грозит Украине дефолтом.

"Есть определенные условия (для продолжения успешного сотрудничества — Ред.), которые необходимо выполнить. Это достижимые показатели, и мы надеемся на скорое их выполнение",- заявил Люнгман в ходе конференции, организованной Европейской бизнес-ассоциацией.

По его словам, в том числе необходимо принять закон об антикоррупционном суде и обеспечить его работу, привести цены на газ к рыночному уровню и в целом продолжать курс реформ. При этом он отметил, что правительству необходимо более внимательно подходить к вопросу повышения уровня зарплат.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу на 1 миллиард долларов каждый.