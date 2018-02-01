Фурса: Украина без транша МВФ выдержит до лета

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Украина уже не успеет получить транш от МВФ в первом квартале этого года. Об этом заявил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб. При этом ранее президент Петр Порошенко заявил, что Украина выполнила 80% требований Фонда, а потому транш МВФ может поступить в страну уже в апреле. В целом же Нацбанк ожидает поступления в Украину около 2 млрд долларов от МВФ в этом году.

Вероятность наступления дефолта из-за неполучения Украиной денег от МВФ, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал экономист, специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

Украина даже технически не успела бы получить транш в первом квартале 2018-го?

— Для того, чтобы получить транш в первом квартале, вообще, в принципе, транш, нужно выполнить ряд условий. Первое — это поднять цены на газ для населения, второе — это принять закон об Антикоррупционном суде. Понятно, что физически мы не входим уже в программу, с Антикоррупционным судом не успеем, плюс, до завершения отопительного сезона цены на газ не будут подняты. Соответственно, до апреля говорить о каком-то прогрессе с МВФ просто невозможно, потому что цены на газ до этого времени не подымут.

НБУ прогнозировал транш в первом и третьем кварталах в целом в районе 2 млрд долларов. Если денег не будет, на что это повлияет?

— До лета мы можем еще перетерпеть без МВФ, в принципе, это не критично. В то же время, когда мы говорим про долгосрочную ситуацию, на ситуацию до конца года, мы критично зависим от МВФ. Не будет МВФ, если наше сотрудничество с МВФ не продвинется, то это может привести к очень болезненным экономическим последствиям.

Какова структура золотовалютных резервов НБУ? Сколько средств собственных, сколько кредитных, на что Украина может рассчитывать?

— У нас 19 миллиардов, из них 12 миллиардов — это те средства, которые американцы гарантировали, 3 миллиарда — Мировой банк, это уже 18, еще там есть европейские деньги, то есть фактически все наши золотовалютные резервы есть кредитные ресурсы от наших партнеров.

Министр соцполитики Андрей Рева заявил о дефолте Украины в случае прекращения сотрудничества с МВФ. Можно ли непредоставление транша расценивать как прекращение сотрудничества?

— Пока мы не получили транш, мы находимся в программе, мы еще формально сотрудничаем, но, тем не менее, последствия экономические, если мы разрываем отношения или просто не получаем транш, они — разные. Тем не менее, так или иначе, даже если мы не разрываем сотрудничество, но не получаем транш, это все равно очень больно для нашей экономики. Дефолт — это слишком яркое выражение, хотелось бы его избегать, в принципе, но то, что мы увидим существенные последствия на курсе гривны, то, что мы увидим резкий рост дефицита бюджета, рост безработицы, падение экономики, это очевидно.

Если Украина не получит транш, это априори будет новая программа, пересмотр программы или ее возобновление?

— Новая программа придет только тогда, когда закончится старая. И новая программа будет включать те же условия, что и старая программа. Поэтому говорить о том, что давайте новую, а эта нам не нравится, это разговоры ни о чем.

Верно ли то, что МВФ выступает своего рода маяком для других кредиторов? Поэтому инвестиций без этого кредита Украине тоже не видать?

— Да. Это будет точно все на "стопе", никакие деньги не войдут, если у страны проблемы с МВФ.

Как быстро может быть восстановлено сотрудничество, если Украина не получит транш даже летом?

— Как только мы начинаем выполнять условия МВФ, сразу же возобновляется сотрудничество, это не вопрос. МВФ готов нас поддержать, просто мы должны выполнять свои обязательства. Как только мы их выполняем, тут же все хорошо.

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Президент говорит, что на 80% выполнена программа МВФ, осталось 20%. Каковы шансы, что власть и правительство будет что-то делать в этом направлении?

— Надо поднять цену на газ и принять закон об Антикоррупционном суде. Анализировать, насколько это реально, очень сложно, это все в голове наших товарищей. В то же время мы прекрасно понимаем и они прекрасно понимают, чем грозит срыв сотрудничества с МВФ. Поэтому я думаю, что один транш мы получим.

Чем бы Вы объяснили сейчас укрепления гривны по отношению к доллару?

— Сезонные факторы, которые давили на гривну и которые обусловили ее снижение, они исчерпали себя. Поэтому то, что мы видели за эту неделю, когда курс 28,9 гривен за доллар пришел к 28, это — просто, это нормальная реакция на завершение сезонного фактора давления. Аграрии начали частично продавать доллары, и, в принципе, ближайшее время, особенно, начало весны — это сезон укрепления гривны. Поэтому в ближайшее время мы будем свидетелями того, что национальная валюта будет отвоевывать свои позиции.

Относительно доллара мы видим укрепление, но последние недели произошло ослабление гривны. Каковы причины?

— Причины такие, что и курс евро сильно вырос за последнее время даже относительно доллара.

На Форуме в Давосе президент США заявил об укреплении доллара и призвал повернуть свои взгляды в сторону США. Такое заявление Дональда Трампа и укрепление доллара может влиять на гривну?

— Понятно, что все, что происходит в США, влияет на страны третьего мира, такие, как Украина. А заявления Трампа остаются заявлениями Трампа. Зачастую, они никуда не трансформируются, кроме как Twitter. Поэтому говорить про какое-то усиление доллара не приходится. На самом деле, усиление доллара происходит тогда, когда люди опасаются риска, начинают хвататься за безрисковые активы. Вот тогда люди приходят в доллар. Сейчас мировая экономика в такой прекрасной форме, что говорить о возвращении доллара не приходится.

К слову, кандидат экономических наук, управляющий партнер Консалтинговой компании "Финансовая студия" Евгений Невмержицкий в эфире "ГС" заявил, что без новых поступлений от МВФ экономика Украины может и дальше функционировать даже с теми минимальными показателями стабильности, которые уже достигнуты. По его словам, новый транш МВФ не покроет Украине даже погашение долгов.