Новый транш МВФ не покроет даже погашение долгов Украины - Невмержицкий

MANDEL NGAN/AFP

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В СМИ появилось фото письма, которое якобы направил Международный валютный фонд Администрации президента. В документе было много критики президентского законопроекта об Антикоррупционном суде и ультимативных требований. Позже похожее письмо якобы было направлено и Всемирным банком.

Затем другие СМИ, ссылаясь на иные источники сообщили, что глава МВФ Кристин Лагард ничего об этом письме не знала и проведет свое расследование инцидента.

Отметим, что глава Совета Национального банка Богдан Данилишин заявляет, что миссия МВФ может приехать в Украину в середине февраля.

Критичен ли для Украины новый транш МВФ и каковы могут быть последствия прекращения сотрудничества с фондом, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал кандидат экономических наук, управляющий партнер Консалтинговой компании "Финансовая студия" Евгений Невмержицкий.

Как Вы считаете, насколько взаимоотношения с МВФ находятся в сложной стадии, учитывая то самое письмо и информацию о том, что якобы Лагард ничего об этом письме не знала? Чего ждать от визита миссии в феврале?

— Если говорить в общем, ситуация заключается в том, что, к сожалению, у нас высокий уровень коррупции, и это никто даже не отрицает. Риторика представителей власти одна: мы боремся, мы стараемся, но у нас ничего не получается. С другой стороны, если говорить о действиях, эти действия не направлены, если сказать мягко, на преодоление коррупции. Этот скандал, вся эта история говорит о том, что вопросами противодействия коррупции, к сожалению, занимается не наше правительство, а международные организации. Они на сегодня, получается, являются единственными самыми влиятельными организациями, которые еще удерживают невероятно высокий уровень коррупции в каких-то рамках и пытаются воздействовать через влияние на финансирование нашего государства с помощью МВФ в частности.

К моменту визита миссии могут успеть назначить главу НБУ, но вряд ли успеют принять закон об Антикорсуде, о повышении тарифов на газ для населения, чего требует МВФ от Украины. Насколько все эти невыполненные требования скажутся на перспективе получения транша?

— Перспективы весьма туманны, зато, с другой стороны, деятельность представителей нашей власти совершенно четкая, то есть, это саботаж принятия того закона об Антикоррупционном суде, который будет на самом деле независимой структурой, которая будет подчинятся НАБУ и САП, в которой судьи будут выбираться по принципу соответствия задачам, которые перед ними стоят. Чтобы этот суд опять не превратился в карманный государственный орган, который не может самостоятельно принимать решения и доводить до конца те коррупционные скандалы, которыми пестрит наше информационное поле и которые ничем не заканчиваются, если оставлять решение данного вопроса только представителям власти. Мы наблюдаем, что это не имеет никакого продолжения, до смешного доходит.

Допустим, сейчас власть упрется рогом и не захочет менять законопроект об Антикорсуде в угоду международным организациям. Если Украина не получает транш кредита от МВФ, какие последствия?

— Первое — это нехороший сигнал международному инвестиционному рынку о том, что в Украину по-прежнему не стоит вкладывать ресурсы и иметь дело с данной страной касательно каких-то долгосрочных инвестиций. Это влияет на нашу экономику. С другой стороны, безусловно, те сумы, которые предложены МВФ, которые мы ожидаем, не являются критическими для нашей экономики. Если мы их не получим, экономика, безусловно, выживет и может дальше функционировать как минимум в том режиме, в котором она функционирует сейчас, даже с теми минимальными показателями стабильности, которые уже достигнуты. Опять же, для того, чтобы функционировала экономика, мы также должны уменьшить эту коррупцию, потому что коррупция как раз и уничтожает развитие экономики и ставит ее в такие рамки, в которых развиваться очень и очень сложно. Последние два года, я это отмечаю, прекратилось открытое воровство через банковскую систему, через чистку банков, а по факту это чистка карманов пользователей банковской системы, как индивидуальных, так и корпоративных и у нас установилась какая-то стабильность гривны, это очень хорошо.

Но для того чтобы экономика росла, нужно защищать внутреннего товаропроизводителя, нужно способствовать тому, чтобы имело место развитие экономики, без этого экономика находится в ситуации, когда она еле-еле выживает. Здесь масса негативных последствий, то есть в любом случае необходимо бороться с коррупцией. Тот уровень, который есть на сегодняшний день, очень высок, и результаты этого уровня налицо в тех показателях, которые мы имеем. В частности, это самый высокий уровень инфляции на всем постсоветском пространстве, самая бедная страна Европы и много таких показателей, которые являются результатом этой коррупции.

Вы говорите, что критических последствий от самого неполучения транша от МВФ не будет, а что будет, например, с выплатой долгов?

— Ставить в зависимость получение транша от того, что нам необходимо погашать эти долги, нам ни в коем случае нельзя. У власти сейчас есть механизмы для того, чтобы каким-то образом либерализировать наш внутренний рынок и сделать так, чтобы сюда пошли настоящие инвестиции или реинвестирование. То есть механизмы, которые есть у государства, у представителей власти, достаточны для того, чтобы наладить поступление валютных средств, которые будут вполне достаточными для погашения наших обязательств. На сегодняшний день резервов вполне достаточно. Новые поступления от МВФ не покроют нам все необходимые расходы на погашение текущих долгов. Опять же, мы возвращаемся к одному и тому же вопросу. То есть необходимо уменьшать коррупцию, необходимо прекращать воровство, необходимо привлекать к ответственности коррупционеров, решать вопросы по коррупционным скандалам, чтобы развивалась экономика, для того, чтобы уровень доверия к нашей стране увеличивался.

Однако сделка по реструктуризации долга, по которой в 2019-м наступает момент пиковых выплат, проводилась при прямом посредничестве представителей МВФ. И если фонд уже не будет настолько благосклонен к Украине, удастся ли нашей власти договориться с международными кредиторами? Дмитрий Боярчук / Facebook Чего на самом деле ждет МВФ от Украины?

— Я могу здесь только надежду высказать, что удастся, потому что, скажем так, это выгодно для Украины во всех аспектах. Почему? Потому что это не только позволяет нам решить текущие задачи и погашать вовремя долги, но это позволяет нам в дальнейшем развивать и стабилизировать экономику. Я надеюсь, скажем так, что разумное все-таки одержит верх, потому что если не удастся договориться, то негативные последствия, опять же, будут больше, чем даже неполучение той сумы для погашения текущих обязательств. Это будет дополнительным сигналом рынка, и те инвестиционные проекты, которые уже сейчас рассматриваются, будут заморожены. Таким образом, Украина получит более негативный эффект и, скажем так, еще больше уменьшатся валютные поступления. Я надеюсь, что это понимает правительство, Администрация президента, и все-таки будут сделаны действия для того, чтобы договориться. Опять же, просят о совершенно конкретных вещах: сделайте эффективный и независимый Антикоррупционный суд. Но этому все-таки препятствуют, а здесь уже делайте вывод сами, почему эти препятствия создаются. С другой стороны, если не удастся договориться, внутриполитическое движение тоже будет активизировано. На сегодня рейтинг власти очень и очень низкий, но он будет еще более низким и, в принципе, власти это невыгодно со всех сторон, со всех аспектов. То есть нужно, на мой взгляд, смотреть немножечко дальше и принять те требования, которые выдвигаются.

Напомним, руководитель Программы исследования экономической интеграции Украины в ЕС Юрий Вдовенко подчеркнул, что без поддержки МВФ украинская экономика на данный момент не может эффективно функционировать.

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А руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Николай Ивченко полагает, что при получении денег от МВФ курс доллара мог бы снизиться до 27 гривен.