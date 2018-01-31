Разрыв с МВФ отрежет Украину от внешних инвестиций - Фурса

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. В первом квартале 2018 года Украина не успеет получить транш от МВФ. Об этом заявил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб. При этом ранее президент Петр Порошенко уверял, что Украина на 80% выполнила требования Фонда, а потому транш МВФ может поступить в страну уже в апреле. В целом же Нацбанк ожидает поступления в Украину около 2 млрд долларов от МВФ в этом году.

Означает ли неполучение Украиной транша начало новой программы, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил экономист, специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

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"Новая программа придет только тогда, когда закончится старая. И новая программа будет включать те же условия, что и старая. Поэтому говорить о том, что давайте новую, а эта нам не нравится, это — разговоры ни о чем", — заявил эксперт.

Он также спрогнозировал реакцию иностранных кредиторов на отсутствие прогресса в отношениях Украины с МВФ.

"(Без кредита — ред.) все будет точно на "стопе", никакие деньги не войдут, если у страны проблемы с МВФ", — отметил Фурса.

Напомним, что после визита на Всемирный экономический форум в Давос президент Петр Порошенко заявил, что ожидает очередной транш от МВФ уже в апреле 2018 года, поскольку Украина уже выполнил 80% своих обязательств.