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    Скаршевский: пришло время выплатить МВФ по счетам

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    Украина клянчит новый транш у МВФ (549)

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    Украине пора платить по долгам: 1 февраля страна выплатит МВФ $87 млн процентов, а 5 февраля — погасит долг на сумму $374 млн, напоминает экономический эксперт Виктор Скаршевский.
    Виктор Скаршевский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Международный валютный фонд
    Associated Press Cliff Owen
    Уйти или остаться? Скандал с письмом МВФ

    В отношениях Украины и Международного валютного фонда продолжается кризис. В министерстве финансов не исключают, что Киеву придется искать альтернативу Международному валютному фонду. 

    "Мое задание как министра финансов — чтобы продолжалась успешная работа с МВФ. Когда мы находимся в программе с МВФ, можем получать дополнительное финансирование от Всемирного банка, ЕС. Эти деньги сейчас важны… Если не будет траншей, то нам нужно искать альтернативные пути, а это не так просто", — заявил министр финансов Украины Александр Данилюк.

    Впрочем, директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард после встречи в Давосе c президентом Петром Порошенко заявила, что конструктивно пообщалась с украинским главой государства.

    Президент Украины Петр Порошенко с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард
    @STsegolko
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    "Я подчеркнула, что МВФ вместе с международными партнерами готов продолжать поддержку Украины в проведении реформ", — отметила Лагард.

    А пока в стране идут обсуждения, есть ли будущее у отношений Украина-МВФ, наша страна фактически продолжает сотрудничество с Фондом. Об этом на своей странице в Facebook написал экономический эксперт Виктор Скаршевский.

    "Продолжает ли Украина сотрудничество с МВФ? Продолжает. Через 2 дня, в четверг, 1 февраля Украина выплатит МВФ $87 млн процентов. А 5 февраля, в понедельник, на следующей неделе – погасит долг на сумму $374 млн. Причем это уже выплаты по долгу взятому не предыдущей властью, а нынешней – в 2014 году", — привел цифры экономист.

    Итого – Украина выплатит МВФ только в феврале $461 млн., напоминает Скаршевский, а "всего, в рамках сотрудничества с МВФ, в 2018 году Украина выплатит ему почти $2,5 млрд".

    Скриншот с сайта Facebook

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