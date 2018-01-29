Скаршевский: пришло время выплатить МВФ по счетам

РИА Новости Украина

В отношениях Украины и Международного валютного фонда продолжается кризис. В министерстве финансов не исключают, что Киеву придется искать альтернативу Международному валютному фонду.

"Мое задание как министра финансов — чтобы продолжалась успешная работа с МВФ. Когда мы находимся в программе с МВФ, можем получать дополнительное финансирование от Всемирного банка, ЕС. Эти деньги сейчас важны… Если не будет траншей, то нам нужно искать альтернативные пути, а это не так просто", — заявил министр финансов Украины Александр Данилюк.

Впрочем, директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард после встречи в Давосе c президентом Петром Порошенко заявила, что конструктивно пообщалась с украинским главой государства.

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"Я подчеркнула, что МВФ вместе с международными партнерами готов продолжать поддержку Украины в проведении реформ", — отметила Лагард.

А пока в стране идут обсуждения, есть ли будущее у отношений Украина-МВФ, наша страна фактически продолжает сотрудничество с Фондом. Об этом на своей странице в Facebook написал экономический эксперт Виктор Скаршевский.

"Продолжает ли Украина сотрудничество с МВФ? Продолжает. Через 2 дня, в четверг, 1 февраля Украина выплатит МВФ $87 млн процентов. А 5 февраля, в понедельник, на следующей неделе – погасит долг на сумму $374 млн. Причем это уже выплаты по долгу взятому не предыдущей властью, а нынешней – в 2014 году", — привел цифры экономист.

Итого – Украина выплатит МВФ только в феврале $461 млн., напоминает Скаршевский, а "всего, в рамках сотрудничества с МВФ, в 2018 году Украина выплатит ему почти $2,5 млрд".