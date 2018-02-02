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    Экономика

    МВФ пока не спешит направлять в Киев новую миссию по вопросу транша

    Тема:

    Украина клянчит новый транш у МВФ (559)

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    Представитель Международного валютного фонда Уильям Мюррей заявил, что решение об отправке миссии в Киев еще не принято.
    Международный валютный фонд
    РИА Новости Украина Коллаж

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина, Екатерина Соболь. Международный валютный фонд (МВФ) еще не определился с датой, когда персонал Фонда вновь отправится в Киев для решения по новому траншу для Украины, сообщил представитель Фонда Уильям Мюррей в рамках регулярного брифинга для журналистов.

    Представительство МВФ в Украине
    УНИАН
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    "У нас нет никакого времени — решение еще не принято", — сказал Мюррей, комментируя сообщения СМИ о том, что миссия может приехать в Киев как феврале, так и в апреле.

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    На днях замглавы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что в первом квартале 2018 года Украина не успеет получить транш от МВФ. В то же время президент Петр Порошенко ранее уверял, что Украина на 80% выполнила требования Фонда, а потому транш МВФ может поступить в страну уже в апреле. В целом же Нацбанк ожидает поступления в Украину около 2 млрд долларов от МВФ в текущем году.

    Накануне в МВФ заявили, что ни о каком "смягчении" позиции по созданию Антикоррупционного суда в Украине не может быть и речи. 

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