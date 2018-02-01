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    Экономика

    МВФ оценил рост украинской экономики в прошлом году

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    По словам представителя МВФ Йоста Люнгмана, в 2018 году рост ВВП ожидается на уровне 3-3,5%. Однако Люнгман отметил, что этот показатель ниже, чем в странах Европы и украинцы не ощутят улучшения качества жизни.
    Гривны, купюры
    REUTERS Konstantin Chernichkin

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Международный валютный фонд (МВФ) оценивает рост экономики в Украине в 2017 году на уровне 2%, заявил в четверг глава представительства МВФ в стране Йоста Люнгман.

    День и кошелек. Архивное фото
    УНИАН
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    МВФ ранее прогнозировал, что рост экономики в Украине составит 2%.

    "Было определенное возобновление роста, в прошлом году он составил 2%", — заявил Люнгман в ходе конференции, организованной Европейской бизнес-ассоциацией.

    По его словам, в 2018 году рост ВВП ожидается на уровне 3-3,5%. Однако Люнгман отметил, что этот показатель ниже, чем в странах Европы и украинцы не ощутят улучшения качества жизни.

    Правительство Украины в мае 2017 года прогнозировало рост экономики на 1,8%. При этом Нацбанк Украины прогнозировал сначала рост ВВП до конца года на 1,6%, но позже, в октябре, повысил ожидания до 2,2%. ЕБРР в ноябре сохранил свой прогноз по росту ВВП Украины в 2017 году на уровне 2%, в 2018 году — на уровне 3%.

    Национальный банк Украины ранее заявил об усилении рисков того, что рост реального ВВП по итогам 2017 года может оказаться несколько ниже прогнозируемых 2,2%.

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