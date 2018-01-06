Рост ВВП. Как делить будем?

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Правительство Украины обещает в 2018 году рост ВВП в размере 3%, в ушедшем 2017-м рост составил 2%. Хотя скептики считают эту цифру достаточно условной, напоминая, например, об ухудшении торгового баланса. Другие говорят о "сомнительной" структуре роста (увеличение объема газового транзита, зерно и всплеск на рынке недвижимости — а это "пузырь").

Эксперты ожидали в 2017 году рост в 3%, но около 1% "съела" экономическая блокада Донбасса.

Но и обещанный в 2018 году трехпроцентный рост — "вялотекуший", он в полтора раза ниже, чем средний рост по миру и в 2,5 раза меньше, чем рост по аналогичной группе стран, отметил исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

Стоит отметить, что в 2014-2015 годах ВВП Украины сократился на 15%, рост возобновился только в 2016 году. Уже давно подсчитано: если украинский ВВП будет расти на 3% ежегодно, то уровень "предреволюционного" 2013 года страна достигнет… к 2040 году.

А что вам от этого роста?

Впрочем, по словам Устенко, не сами цифры предполагаемого роста важны, а важно то, как распределяются плоды такого роста.

"А что будет в итоге с людьми? Многие говорят сейчас о росте (экономики — Ред.), но обсуждение роста — это вообще уже не тема. Тема — не рост, а тема — инклюзивность роста. Рост, который распределяется неравномерно между всеми участниками в обществе, ровным счетом ничего не означает. И то, что Украина выросла бы не на 3% в следующем году, а выросла бы на 15%, тоже ровным счетом ничего бы не означало, потому что если пять-шесть каких-нибудь крупных олигархических конгломератов заберут 95% от этого роста, скажем так — то что всем остальным от этого?" — сказал Устенко во время заседания "круглого стола" экспертного сообщества в Киеве.

Вопрос, конечно, риторический, о справедливом распределении в олигархической экономике приходится только мечтать.

Растет ли экономика

Да и будет ли рост? В этом усомнился директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин.

"Мы не видим факторов для роста в 2018 году… Более того, даже в этом году эти 2% (роста — Ред.) — это несколько сомнительно", — сказал эксперт. Он отметил, что есть позитивные моменты, например, рост экспорта, но ведь и импорт рос тоже.

По словам Юрчишина, стране необходим рост реальной заработной платы, хотя бы на 2-3% в долларовом эквиваленте — но так, чтобы "все увидели и поверили". Он добавил, что это "позволит сбить волну популизма политиков, что "все пропало", популизм уменьшит свой вес".

Кто не борется с инфляцией

Одним из рисков этого года эксперты считают разрыв между заложенным в бюджет показателем инфляции (8%) и тем, какой она будет в реальности. Так, финансовый аналитик Эрик Найман считает, что реально следует ожидать 12-14%: "да, это даст около 2 млрд долларов в бюджет, но откуда — возьмут у бизнеса и у людей".

С этим согласился Олег Устенко, отметивший, что Фонд Блейзера прогнозирует инфляцию в 2018 году в 12-15%: ниже, чем в 2014-15 годах, но все равно — "Украина показывает крайне негативную инфляционную динамику".

Юрчишин подчеркнул, что показатель инфляции важен, однако поставил вопрос: так ли уж необходимо с инфляцией бороться?

"Есть пример стран, которые имели инфляцию 10-12-15%, и нормально себя чувствуют, та же Турция", — сказал эксперт, добавив, что "проталкивание" более очевидных мер, таких, как, например, сокращение кредитования, может оказаться менее продуктивным.

Но не будем забывать, что инфляция — тот же налог, прежде всего, на бедных.

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Кстати, дефицит платежного баланса отчасти компенсируется тем, что украинцы начали проедать свои валютные накопления (по данным НБУ, за 11 месяцев 2017 года население продало на два миллиарда долларов больше, чем купило). Вряд ли это свидетельствует о росте благосостояния граждан.

Что делать?

Юрчишин отметил, что, по его мнению, Украина нуждается, прежде всего, в стабильности налоговой системы — нужно "перестать экспериментировать с налогами и с чем-либо, что с этим связано".

По словам эксперта, показатель распределения через госбюджет (27,5%) и так очень высокий (и еще вопрос — как именно средства распределяются). Нужна также монетарная экспансия, это позволит улучшить доступ к кредитам.

Наконец, еще один инструмент роста — приватизация, если проводить ее прозрачно. Юрчишин при этом подчеркнул, что неправильно считать приватизацию лишь источником пополнения бюджета, нужно помнить и о необходимости улучшать инвестиционную среду.

"Пусть это будет не иностранный инвестор, иностранный инвестор сюда до 2019 года (год выборов — Ред.) не будет заходить, но некоторые внутренние инвестиции могут быть привлечены", — резюмировал эксперт.

"Система злодейская"

Однако многие эксперты и политики считают, что при действующей системе (которую выборы не изменят) даже возможный приток инвестиций не изменит положения большинства украинцев.

"У нас, по правде, система злодейская, при ней, условно говоря, хорошо себя чувствуют около 5% населения, остальные выживают…", — определил сущность текущей украинской государственности экс-спикер Рады и экс-лидер Соцпартии Александр Мороз в интервью СМИ.

Украина потеряла субъектность, поэтому вряд ли стоит ожидать существенных изменений к лучшему, ведь здесь "бизнес и власть — одно и то же".

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"А бизнес в стране переферийного капитализма ориентирован на потребности рынка "золотого миллиарда", — отметил политик. По его словам, этому рынку Украина нужна лишь в качестве сырьевого придатка с 8-10 миллионами населения.

Так какие перспективы у страны? Выводы делайте сами.

Напомним, Верховная Рада 8 декабря приняла государственный бюджет на 2018 год с дефицитом 2,4% ВВП и ростом экономики в 3%. Расходы на оборону и безопасность в бюджете заложены на уровне 5% ВВП (или 164,9 миллиарда гривен). Бюджета рассчитан исходя из курса 30,1 гривны за доллар.