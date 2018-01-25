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    Экономика

    Нацбанк улучшил прогноз роста ВВП на 2018 год

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    В НБУ сообщили, что экономический рост ускорится до 3,4% в текущем году. Драйвером роста экономики в этом году станет частное потребление, которое будут стимулировать высокие темпы роста реальных зарплат.
    Нацбанк
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Нацбанк Украины улучшил прогноз роста ВВП на 2018 год с 3,2% до 3,4%, сообщил временно исполняющий обязанности главы центробанка Яков Смолий.

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    "Мы обновили макроэкономические прогнозы на 2018-2020 годы, мы ожидаем, что экономический рост ускорится до 3,4% в текущем году", — сказал Смолий на брифинге в четверг.

    Он сообщил, что основным драйвером роста экономики в этом году станет частное потребление, которое будут стимулировать высокие темпы роста реальных зарплат, а также других выплат населению, в том числе пенсий. Кроме этого, по словам Смолия, экономическому росту будут содействовать ослабление фискальной политики в стране, также сохраниться активная инвестиционная деятельность предприятий.

    Он добавил, что в 2019-2020 годах Нацбанк ожидает замедление роста реального ВВП до 2,9%, что, в частности, будет связанно с необходимостью перехода властей к жесткой монетарной политике, необходимой для борьбы с потребительской инфляцией. Также рост экономики, по прогнозу Нацбанка, будет сдерживать "медленный прогресс в структурных реформах".

    Парламент Украины в начале декабря 2017 года принял государственный бюджет на 2018 год с дефицитом 2,4% ВВП и ростом экономики в 3%, инфляцией — 9%.

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