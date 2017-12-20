Может оказаться ниже прогноза. Нацбанк сделал заявление по росту ВВП

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины заявляет об усилении рисков того, что рост реального ВВП по итогам 2017 может оказаться несколько ниже прогнозируемых 2,2%.

"Однако учитывая ниже ожиданий урожай поздних зерновых и технических культур, а также высокую базу сравнения прошлого года спад в сельском хозяйстве в четвертом квартале 2017 может быть более существенным, чем прогнозировалось. Как следствие, усилилась риски, что рост реального ВВП по итогам 2017 может оказаться несколько ниже прогноза", — говорится в сообщении Нацбанка на его сайте.

В то же время, Нацбанк отметил, что показатели роста экономики в третьем квартале соответствовали его оценке Национального банка, обнародованной в октябре.

По оценкам НБУ, основным драйвером роста ВВП в третьем квартале ожидаемо выступал внутренний спрос.

Несколько дней назад Moody's прогнозировал рост ВВП Украины.