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    Может оказаться ниже прогноза. Нацбанк сделал заявление по росту ВВП

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    В Национальном банке заявили об усилении рисков того, что рост реального ВВП по итогам 2017 может оказаться несколько ниже прогнозируемых 2,2%.
    Национальный банк Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины заявляет об усилении рисков того, что рост реального ВВП по итогам 2017 может оказаться несколько ниже прогнозируемых 2,2%.

    "Однако учитывая ниже ожиданий урожай поздних зерновых и технических культур, а также высокую базу сравнения прошлого года спад в сельском хозяйстве в четвертом квартале 2017 может быть более существенным, чем прогнозировалось. Как следствие, усилилась риски, что рост реального ВВП по итогам 2017 может оказаться несколько ниже прогноза", — говорится в сообщении Нацбанка на его сайте.

    В то же время, Нацбанк отметил, что показатели роста экономики в третьем квартале соответствовали его оценке Национального банка, обнародованной в октябре.

    По оценкам НБУ, основным драйвером роста ВВП в третьем квартале ожидаемо выступал внутренний спрос.

    Несколько дней назад Moody's прогнозировал рост ВВП Украины.

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