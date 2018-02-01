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    МВФ: увеличение зарплат плохо отразится на экономике Украины - СМИ

    (обновлено: )122005
    Как сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, МВФ выступает за увеличение зарплат украинцев только в соответствии с ростом продуктивности труда.
    Гривны
    УНИАН

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. У властей Украины велик соблазн очень быстро увеличить зарплату, но это будет плохо отражаться на росте экономики.

    Представительство МВФ в Украине
    УНИАН
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    Международный валютный фонд выступает за увеличение зарплат украинцев только в соответствии с ростом продуктивности труда, так как более высокие темпы скажутся негативно на росте экономики. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

    По словам Люнгмана, правительству необходимо справляться с фискальными вызовами для сохранения роста экономики.

    "Мы за то, чтобы украинцам увеличивали зарплаты, но это должно сопровождаться увеличением продуктивности труда", — цитирует УНИАН представителя МВФ.

    Люнгман так же добавил, что власти должна держать под контролем увеличение зарплат.

    "Есть соблазн очень быстро увеличить зарплату, но это будет плохо отражаться на росте экономики", — сказал он.

    Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу на 1 миллиард долларов каждый.

    Ранее сообщалось, что МВФ оценивает рост экономики в Украине в 2017 году на уровне 2%.

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