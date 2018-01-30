Замглавы Нацбанка: получить до весны транш МВФ нереально

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Украина уже не успеет получить транш от Международного валютного фонда в первом квартале 2018 года, заявил замглавы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб.

Ранее эксперты международного рейтингового агентства Fitch заявили, что Украина получит следующий транш кредита Международного валютного фонда в размере около $1,9 млрд в течение этого года. Этот фактор также оказывает положительное влияние на курс гривны.

"Официальный прогноз, который мы делали в октябре, – что Украина получит в 2018 году два транша, в первом и в третьем квартале. Но сейчас говорить о первом квартале – уже не реалистично даже с технической точки зрения. Там очень серьезные процедуры. Да и в целом перспективы сотрудничества прогнозировать достаточно сложно. Потому что все зависит от того, будут ли приняты законы", – подчеркнул Сологуб в интервью "Сегодня".

По его словам, сотрудничество Украины с МВФ по-прежнему остается крайне важным для экономики.

"Как макроэкономист я не устаю повторять, что сотрудничество с МВФ очень важно для Украины для того, чтобы безболезненно пройти период 2018-2019 годов…. Передышка по выплате внешних долгов, которую Украина получила после проведения реструктуризации, заканчивается скоро. И чтобы обеспечить беспроблемное прохождение через период пиковых внешних выплат и при этом продолжать генерировать экономический рост, нужны внешние поступления. И это не только деньги от Международного валютного фонда. Деньги МВФ являются "знаком качества" для других международных доноров, для частных инвесторов", – сказал замглавы Нацбанка.

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Напомним, что после визита на Всемирный экономический форум в Давос президент Петр Порошенко заявил, что ожидает очередной транш от МВФ уже в апреле 2018 года, поскольку Украина уже выполнил 80% своих обязательств.