Уйти или остаться? Скандал с письмом МВФ

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что ничего не знала о письме Фонда, который направили президенту Петру Порошенко и в котором критикуют закон об Антикоррупционном суде, о чем сообщал ряд СМИ, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

Также источники СМИ отмечали, что Всемирный банк увольняет директора по Беларуси, Молдове, Украине, Европе и Центральной Азии Сату Кахонен, подписавшую письмо Всемирного банка в Украине с замечаниями к президентскому законопроекту.

Отметим, что несколько недель назад издание «Европейская правда» опубликовало фотокопию письма, в котором глава миссии МВФ в Украине Рон ван Роден якобы привел список претензий Фонда к президентскому законопроекту о создании Антикорсуда. В письме отмечается, что проект нарушает обязательства Украины согласно программе сотрудничества. Замечания в письме касаются процедуры отбора судей, положений закона, которые тормозят создание Антикоррупционного суда, а также юрисдикции суда. Позже с аналогичными требованиями выступил и Всемирный банк в лице директора Саты Кахонен.

Действительно ли Лагард могла не знать об этом ультимативном письме к Украине и насколько важно стране продолжать сотрудничество с МВФ, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал заместитель главы правления Совета внешней политики «Украинская призма», руководитель Программы исследования экономической интеграции Украины в ЕС Юрий Вдовенко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як ви вважаєте, чи, дійсно, в МВФ могли не знати про цей лист або ця інформація з посиланням на джерела — певний інформаційний вкид?

— Не будучи настільки близько знайомим з пані Лагард, я не можу сказати, який варіант більш реалістичний, але, мабуть, все-таки схиляюсь до другої версії. Немає переконливих доказів цих слів від директорки МВФ, є офіційна інформація, озвучена про зустріч президента з пані Лагард на рахунок того, що є порозуміння, що треба продовжувати співпрацю і з’ясовувати, чи перший варіант, чи другий тут сенсу особливого немає. Треба працювати над тим, щоб з МВФ співробітництво було успішним, напевно.

Як ви вважаєте, чи, дійсно, можуть звільнити голів регіональних представництв МВФ та Світового банку?

— Звільнити, дійсно, можуть, але я б не став так прямо пов’язувати ці дві речі. Ротації відбуваються постійно, внутрішні причини ми так само не знаємо. Кореляцію я тут не простежую, чесно кажучи.

Чи дійсно це була централізована позиція МВФ та Світового банку або фактично самоуправство людей, які на місцях керують цими організаціями? З кінцевого вигляду закону про антикорсуд можна буде робити такі висновки?

— Думаю, що так. Власне, я б і робив висновки на підставі рішення місії, яка очікується в Україні від МВФ. А вимоги фонду не нові, вони не змінюються, і насправді Україна потребує цієї підтримки. Ми бачимо, що відбувається у нас і зростання цін, і падіння національної валюти вчергове, і НБУ підвищує облікову ставку. Тому сподіваюсь, що в лютому місія таки буде в Україні, і за цими наслідками вже можна буде розуміти, як далі розвиватимуться події.

До приїзду місії мають призначити голову НБУ, прийняти законопроект про Антикорсуд хоча б за основу, а Кабмін має схвалити рішення про підвищення тарифів на газ для населення. Якщо не встигнуть, якими будуть наслідки? Чи може МВФ призупинити співробітництво з Україною?

— Де-факто вже так і відбувається. І це доволі небезпечно, тому що Україна, наприклад, не отримала черговий макрофінансовий транш від ЄС, з затримкою йде програма з МВФ і, як я вже сказав, ми спостерігаємо це в повсякденному житті, коли бачимо зростання і валюти, і цін на пальне. Вимог від МВФ доволі багато. Вони не обмежуються тільки тими, що Ви назвали, але це найбільш такі критичні, які, знову-таки, боляче вдарять по населенню: те, що стосується ціни на газ, і питання з пенсійною реформою до кінця не вирішено, і питання по субсидіям. Так що це комплексне питання, і нашим переговорникам, дійсно, буде нелегко.

Чи можуть українські чиновники тягнути час? Вимога про Антикорсуд та вимога щодо тарифів вже не перший рік висувається з боку МВФ, але якось вдавалось пройти між крапель.

— Може, і вдасться, але виникає питання, чому не можна виконати цілком логічні вимоги? Можна по-різному відноситись до ринку землі чи до якихось інших критичних питань, але, я ж кажу, цих питань доволі багато накопичується. Тобто, питання, дійсно, чи ми рухаємось у цьому напрямку, чи ми намагаємось ходити між крапельками по колу.

Більше року тому також була зустріч Лагард з Порошенком, де була озвучена вимога продемонструвати чіткий прогрес у боротьбі з корупцією. Цього ми не побачили. Зараз про це навіть не йдеться. Це через те, що на перший план вийшло питання Антикорсуду?

— Думаю, що комплексно. Те, що ви назвали, справедливо і в першому, і в другому випадку. Наскільки довго така ситуація може продовжуватись, бо насправді на черзі стоять виплати в 2018 році, які чималенькі. Постає питання наступної програми, бо ця закінчується у 2019 році з МВФ. А ситуація така, що, на жаль, без підтримки цієї структури українська економіка не може ефективно функціонувати на даний момент.

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Деякі українські політики першого ешелону заявляють про необхідність відмови від співробітництва з МВФ або перегляду вже існуючої програми. Чи може Україна дозволити собі диктувати умови МВФ?

— Ми можемо все собі дозволити як суверенна держава, але все має свою ціну. Якщо сьогодні виходити на зовнішній ринок запозичувати три-чотири мільярди, то спитайте у пересічного українця, чи готовий він сплачувати вдвічі більше відсотків, ніж пропонує МВФ. Це сьогодні найдешевші гроші, тим більше, що я згадав, ми не отримали макрофінансовий транш від ЄС, а питання, які висуваються, вирішувані ж насправді.

Чи можемо ми говорити про існування єдиного дипломатичного фронту з вимогами до української влади МВФ, ЄС, дипломати США, Світовий банк? Де-факто вони висувають однакові вимоги.

— На моє уявлення, так. І ми, дійсно, спостерігаємо з кожним днем цей фронт, як Ви його назвали, який все ближче і ближче до України знаходиться у наступі, можна так сказати.

Можливі наслідки для української влади, якщо ці вимоги не будуть виконані при існуванні такого єдиного дипломатичного фронту?

— На сьогодні спостерігаємо балансування між вимогами закордонних партнерів і ситуацію всередині країни. Це, дійсно, можна назвати балансуванням, і наскільки довго воно може продовжуватись, важко спророкувати.

Напомним, специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса считает, что неосведомленность Лагард о письме МВФ к Украине — фейк для обеления Порошенко.

А политолог Алексей Якубин высказал мнение, что, спасая свой рейтинг, президент Петр Порошенко делает из МВФ чудовище.