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    Рева предрек дефолт Украине без сотрудничества с МВФ

    Тема:

    Украина клянчит новый транш у МВФ (547)

    (обновлено: )38430
    По мнению министра социальной политики, Украине нельзя прекращать сотрудничество с МВФ, иначе ей грозит дефолт. Экономика может ощутить на себе "бремя внешних выплат".
    Министр социальной политики Андрей Рева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Украине грозит дефолт в случае прекращение сотрудничества с МВФ. А такой вариант возможен, если власти не выполнят уступки, на которые ради очередного транша пошел Петр Порошенко.

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    Министр социальной политики Андрей Рева в интервью "Обозревателю" сказал, что от Украины сразу потребуют вернуть долги, если она решит отказать от кредитов МВФ.

    "Если мы прекращаем сотрудничать с фондом, они говорят: "Нет вопросов, тогда возвращайте деньги". Вот тогда нам придется либо забрать средства из бюджета, либо объявить дефолт", — сказал министр.

    "Правильный выход — проводить реформы и перекредитовываться, чтобы экономика не ощутила на себе бремя внешних выплат", — добавил он.

    Ранее заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб заявлял, что повышение минимальной зарплаты до 4200 гривен и пенсий добавит 1,6 пункта к уровню инфляции.

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