Рева предрек дефолт Украине без сотрудничества с МВФ

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Украине грозит дефолт в случае прекращение сотрудничества с МВФ. А такой вариант возможен, если власти не выполнят уступки, на которые ради очередного транша пошел Петр Порошенко.

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Министр социальной политики Андрей Рева в интервью "Обозревателю" сказал, что от Украины сразу потребуют вернуть долги, если она решит отказать от кредитов МВФ.

"Если мы прекращаем сотрудничать с фондом, они говорят: "Нет вопросов, тогда возвращайте деньги". Вот тогда нам придется либо забрать средства из бюджета, либо объявить дефолт", — сказал министр.

"Правильный выход — проводить реформы и перекредитовываться, чтобы экономика не ощутила на себе бремя внешних выплат", — добавил он.

Ранее заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб заявлял, что повышение минимальной зарплаты до 4200 гривен и пенсий добавит 1,6 пункта к уровню инфляции.