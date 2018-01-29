Чего на самом деле ждет МВФ от Украины?

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Европейская комиссия оценивает актуальность дальнейшей макрофинансовой помощи Украине на основе оценки экономического состояния и ее потребностей. Также оценивается прогресс Украины в ключевых реформах, в частности, в борьбе с коррупцией.

Кроме того, учитывается, будет ли продолжена программа сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. Ведь без возобновления кредитования МВФ Киев не сможет рассчитывать на деньги Европейского Союза.

Насколько Украина финансово зависима, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал исполнительный директор Центра социально-экономических исследований CASE Украина Дмитрий Боярчук.

(текст публикуется на языке оригинала)

Якщо у Єврокомісії почали вивчати актуальність подальшої макрофінансової допомоги Україні, то під сумнів ставиться сама потреба України в зовнішніх кредитах чи її спроможність їх отримати?

— Я думаю, тут мова просто про процедуру, тому що в січні цього року завершилась минула програма макрофінансової допомоги і, я думаю, що просто процедура призначення або прийняття рішення про нову програму передбачає вивчення ситуації, вивчення того, як проходила попередня програма, чого було досягнуто, тобто в такому руслі. Я не думаю, що саме піднімається питання, що європейці думають, треба нам чи не треба. У нас така ситуація, що, звісно, нам ця допомога потрібна. Питання в тому, на яких умовах її нам будуть надавати. І хоча програма називається «макрофінансова допомога», але це все-таки кредити.

На які гроші ми взагалі можемо розраховувати? Чи допоможуть вони нам?

— Попередня програма макрофінансової допомоги була в обсязі 1,8 мільярда, три транші по 600 мільйонів, два ми отримали, останній транш нам не дали через певні затримки з виконанням плану реформ. Наступна програма, була мова, зокрема, президент Порошенко озвучив, що вона буде десь в тих же самих обсягах, принаймні, він сказав, що пробував домовлятись про такі обсяги. Які вони будуть, я думаю, ми дізнаємось згодом. З приводу наших потреб: у цьому році ми повинні віддати два мільярда МВФ, тобто цей і наступний рік не є настільки критичними, але питання в тому, що далі виплати стрімко зростають. Питання в тому, що, скажімо, співпрацю з МВФ треба зберігати, а всі інші кредитори дивляться на ці відносини, тобто кредитори і зараз дуже сильно координують свої дії, погоджують їх і, як правило, намагаються виступати спільним фронтом, тримати ті ж самі домовленості, щоб не було маніпуляції, грубо кажучи, щоб представники влади прийшли до одного кредитора, я не знаю, пожалілись на іншого, тобто вони намагаються такого не допускати.

На що ми можемо розраховувати? Це важко сказати, особливо в руслі останньої досить жорсткої критики з боку МВФ, фактично усіх наших кредиторів – МВФ, ЄС, Світовий банк, що стосується і інституційного посилення і НАБУ, і цієї ситуації, яка розгорталась навколо НАБУ, цих скандалів, і з приводу антикорупційного суду, і з приводу версій законопроекту, який було внесено в парламент від президента. Тобто цей момент, якщо раніше на першому плані були, власне, підвищення тарифів на газ для населення відповідно до імпортного паритету, то зараз антикорупційне питання стало ключовим.

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«Главком», посилаючись на власні джерела, пише, що Світовий банк звільняє директора з питань Білорусі, Молдови, України, Європи та Центральної Азії, тому що вона підписала лист Світового банку до України, і також кажуть, що голова МВФ Лагард нічого не знала про цей ультимативний лист, і саме з цього приводу ці рухи вчиняються. На вашу думку, це змінить якісь вимоги до України?

— Я не впевнений в надійності цього джерела, тому що, зокрема, по антикорупційним питанням листи були не тільки від Світового банку, листи були, зокрема, і від Держдепу були досить жорсткі заяви, і був лист за підписом тієї самої Крістін Лагард. Тому мені важко прокоментувати заяву цього джерела. Я все-таки думаю, що за цими установами міжнародними є якість наглядові ради, і хтось дивиться за їх діяльністю. Корупційні скандали, які відбулись в Україні, про них публікували по всьому світу і пояснити людям, платникам податків, які, скажімо, через свої уряди фінансують той же самий МВФ, чого підтримується країна з таким негативними іміджем, це дуже важко. Тобто їм треба серйозні аргументи. Серйозний аргумент – це певні дуже переконливі рухи в напрямку антикорупції. Я бачу, що зараз в публікаціях з’являється така теза, що ви знаєте, що корупція не є настільки важливою проблемою. Це насправді дуже цікава хвиля, яка зараз підштовхується, але для таких організацій, як МВФ, і взагалі міжнародних донорів, скажімо так, трошки у них є пунктик з приводу антикорупції. Їм навіть не важлива ефективність витрачання грошей, як мають бути запобіжники проти якихось корупційних дій.

Напомним, доктор экономических наук Алексей Плотников считает, что деньги МВФ не сделают Украину финансово стабильной. Политика правительства, направленная на внешние заимствования, не стимулирует развитие национальной экономики или экономический рост, подчеркнул он.