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    Экономика

    Минфин озвучил сумму, которую Киев рассчитывает получить от МВФ

    (обновлено: )22802
    Как отметил глава Минфина, в ходе экономического форума в Давосе он обсудил с руководством МВФ два ключевых требования, поставленные перед Украиной для получения очередного транша.
    Международный валютный фонд (МВФ)
    Фото из аккаунта МВФ на Flickr

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости. Власти Украина надеются получить от МВФ транш на сумму 1,9 миллиарда долларов. Об этом в эфире телеканала "24" заявил в пятницу глава Минфина Александр Данилюк.

    Международный валютный фонд. Архивное фото
    MANDEL NGAN/AFP
    Будет больно. Украина без транша МВФ

    "Транш мы ожидаем 1,9 миллиарда долларов, на самом деле", — заявил Данилюк.

    По его словам, в ходе экономического форума в Давосе он обсудил с руководством МВФ два ключевых требования, поставленные перед Украиной для получения очередного транша – это создание антикоррупционного суда и проведение реформы газового сектора.

    И.о. главы Нацбанка Украины Яков Смолий в январе заявил, что финрегулятор рассчитывает на получение от МВФ около 2 миллиардов долларов в 2018 году.

    Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый.

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