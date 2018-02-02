Минфин озвучил сумму, которую Киев рассчитывает получить от МВФ

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости. Власти Украина надеются получить от МВФ транш на сумму 1,9 миллиарда долларов. Об этом в эфире телеканала "24" заявил в пятницу глава Минфина Александр Данилюк.

"Транш мы ожидаем 1,9 миллиарда долларов, на самом деле", — заявил Данилюк.

По его словам, в ходе экономического форума в Давосе он обсудил с руководством МВФ два ключевых требования, поставленные перед Украиной для получения очередного транша – это создание антикоррупционного суда и проведение реформы газового сектора.

И.о. главы Нацбанка Украины Яков Смолий в январе заявил, что финрегулятор рассчитывает на получение от МВФ около 2 миллиардов долларов в 2018 году.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый.