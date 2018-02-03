Блинов: ни для кого во власти не существует проблемы 2018 года с МВФ

Анна Лаба, РИА Новости Украина

В первом квартале 2018 года Украина не успеет получить транш от МВФ. Об этом заявил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб. При этом ранее президент Петр Порошенко уверял, что Украина на 80% выполнила требования Фонда, а потому транш МВФ может поступить в страну уже в апреле. Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что до мая 2018 года Украина планирует выполнить все обязательства в рамках программы расширенного финансирования МВФ, что позволит стране получить очередной транш. В целом же Нацбанк ожидает поступления в Украину около 2 млрд долларов от МВФ в этом году.

"Здесь очень хорошо подходит цитата "Кин-дза-дза": "Мама, мама, что мы будем делать?", но это не касается 2018 года. Дмитрий Сологуб собственно говорил об этом, а не о рисках неполучения транша. Он говорит о том, что Украине сейчас нужно начинать обсуждать с МВФ будущую программу, потому что он прекрасно понимает, что получим ли мы 1,9 млрд долларов, или какую-то другую сумму в этом году, это принципиально не влияет на ситуацию. В 2018 году Украина, в том числе и за счет рынка коммерческих заимствований, тех самых еврооблигаций, на который она наверняка выйдет (мы знаем, что в планах Минфина минимум 2 млрд долларов занять), рассчитается с долгом Международному валютному фонду, у Национального банка есть прогноз снижения на этот случай валовых золотовалютных резервов. Поэтому здесь какой-то особой проблемы я не вижу", — сказал на пресс-конференции в РИА Новости Украина экономист, шеф-редактор Радио Вести Андрей Блинов.

При этом, как отметил Блинов, первые транши МВФ приходили на счета Министерства финансов Украины, и Минфин должен покупать валюту, чтобы рассчитываться по долгам.

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"В условиях, если еще и "Нафтогазу" придется покупать те самые пресловутые 2 млрд по Стокгольмскому арбитражу, то может сложиться неприятная ситуация на валютном рынке. И Нафтогаз и Минфин это беспокоит потому, что в отсутствии кредитования от МВФ, не работает, насколько я понимаю, револьверный кредит от ЕБРР. Напомню, ЕБРР анонсировал программу, и по ней работал Нафтогаз, о том, что они предоставляют около 300 млн долларов на закупки газа для операционных нужд НАК "Нафтогаза". То есть, это фактически поддержка валютной ликвидности нашего огромного монстрового холдинга. Соответственно, если эта программа не будет работать, то мы понимаем, что в условиях большой задолженности по газу, при большой пикеровке между Кабмином и "Нафтогазом" по вопросу цены на газ для населения, это все достаточно угрожающе", — пояснил Блинов.

По его словам, история отношений с МВФ, это, в первую очередь, история прохождения пика платежей в 2019 — 2020 гг, а не проблема этого года.

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"Учитывая накопленные запасы, и отсутствие пика платежей в 2018 году, мне не кажется настолько проблематичным получение очередного транша в этом году. И ни для кого в коридорах власти не существует проблемы 2018 года, существует проблема 19-го и последующих годов", — резюмировал Блинов.