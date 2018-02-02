Пора на пенсию. Украина вошла в 30 наиболее "старых" стран мира

Владимир Матвеев, обозреватель

Согласно данным Минсоцполитики Украины, страна входит в 30 "наиболее старых" стран мира по доле людей в возрасте старше 60 лет. Процентное соотношение пожилых людей в Украине постоянно растет.

Украина входит в топ-30 самых "старых" стран мира по процентному количеству людей в возрасте 60 лет и старше, сообщает Радио Свобода со ссылкой на данные Минсоцполитики Украины, опубликованные 29 января текущего года.

Население Украины стареет стремительными темпами. Как сообщает пресс-служба украинского министерства социальной политики, в 2015 году эта доля составляла 21,8%, а по национальному демографическому прогнозу к 2025 году доля людей старше 60 лет составит 25% от общего количества населения; в возрасте 65 лет и старше – 18,4 %.

"В целом старения населения является мировым процессом. Количество пожилых людей в структуре населения растет высокими темпами в развитых странах и многих развивающихся странах. Украина есть и будет в последующие годы одной из наиболее "старых" стран мира", — сказала руководитель управления по делам пожилых людей и предоставления социальных услуг Оксана Сулима во время встречи с делегацией Представительства HelpAge International в Украине, сообщается на сайте министерства.

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Всего по данным Госстата Украины, численность населения Украины составляла по оценке на 1 декабря 2017 года 42 403 027 человек, без учета жителей Крыма. Однако ряд экспертов считают, что постоянное население Украины составляет сейчас 35 млн (без учета Крыма и части Донбасса и с учетом оттока трудовых мигрантов). Отмечается, что численность населения Украины за 11 месяцев 2017 года уменьшилась с начала года на 181,5 тыс. человек.

Основными вызовами, связанными со старением в Украине, как отмечается на сайте украинского министерства, являются те, которые касаются сферы публичных финансов, функционирования рынка труда, системы охраны здоровья, развития социальных и образовательных услуг.

Как сообщается, реагируя на указанные вызовы, Украина взяла на себя международные обязательства, в частности, относительно имплементации 17 Целей устойчивого развития на период до 2030 года, принятых на саммите ООН в сентябре 2015 года, а также подписания и имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС.

Напомним, Украина — на четвертом месте в Европе по уменьшению населения. Страна также входит в пятерку стран по темпам сокращения населения согласно рейтингу на основании данных ООН. Так, по прогнозам ООН, к 2050 году население Украины сократится до 36,42 млн человек.

Украина также заняла 132-е место из 159 и последнее место в Европе в рейтинге свободы человека. Соответствующее исследование опубликовано на сайте центра Cato Institute, специалисты которого оставили рейтинг совместно с учеными Fraser Institute и Liberales Institut.

Агентство Moody’s привело прогноз ВВП Украины на душу населения. Согласно расчетам экспертов агентства, в 2017–2018 годах он будет оставаться наименьшим среди стран СНГ.

Напомним, ранее Украина вошла в тройку наиболее "несчастных стран" мира вместе с Гаити и Южным Суданом, на сайте американского центра изучения общественного мнения Института Гэллапа. Согласно данным Института Гэллапа, 41% населения страны находится в тяжелой ситуации и могут считаться несчастными.

"Украина занимает третье место среди самых несчастных стран мира. Так, 41% населения находятся в бедственном положении. Это наивысший показатель, зафиксированный институтом Гэллапа среди стран бывшего СССР. В Украине преуспевает менее одного человека из десяти (9%)", —говорится в документе.