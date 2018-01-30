Нацбанк резко повысил курс гривны по отношению к ключевым валютам

КИЕВ,30 янв — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил на 30 января курс иностранных валют, которые значительно ниже по отношению к гривне, чем днем ранее.

Курс доллара упал до отметки 28,24 грн/долл (минус 31 копейка).

Курс евро — 34,96 грн/евро (минус 54 копейки).

Курс российского рубля 5,01 грн/10 руб (минус 10 копеек).

Ранее эксперты международного рейтингового агентства Fitch заявили, что Украина получит следующий транш кредита Международного валютного фонда в размере около $1,9 млрд в течение этого года. Этот фактор также оказывает положительное влияние на курс гривны.

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