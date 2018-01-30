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    Нацбанк резко повысил курс гривны по отношению к ключевым валютам

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    Курс гривны летит в пропасть (66)

    (обновлено: )93806
    Национальный банк Украины продолжает укреплять официальный курс гривны по отношению к доллару, евро и российскому рублю. За сутки гривна "отыграла" у евро более 50 копеек.
    Денежные купюры гривны Украины
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ,30 янв — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил на 30 января курс иностранных валют, которые значительно ниже по отношению к гривне, чем днем ранее.

    Международный валютный фонд
    Associated Press Cliff Owen
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    Курс доллара упал до отметки 28,24 грн/долл (минус 31 копейка).

    Курс евро — 34,96 грн/евро (минус 54 копейки).

    Курс российского рубля 5,01 грн/10 руб (минус 10 копеек).

    Ранее эксперты международного рейтингового агентства Fitch заявили, что Украина получит следующий транш кредита Международного валютного фонда в размере около $1,9 млрд в течение этого года. Этот фактор также оказывает положительное влияние на курс гривны.

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