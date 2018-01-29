СМИ назвали дату назначения Смолия главой НБУ

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Голосование в Верховной Раде по назначению Якова Смолия главой Национального банка состоится не ранее конца февраля, сообщают со ссылкой на информированный источник Українськi Новини в понедельник.

Напомним, ранее Петр Порошенко внес в парламент кандидатуру Смолия на пост главы НБУ. С мая 2017 года Смолий исполняет обязанности председателя Нацбанка, заменив ушедшую в длительный отпуск Валерию Гонтареву.

Смотрите также: Перестановки в НБУ. Азаров о главном страхе Порошенко

"Назначение Смолия переносится на конец февраля, вероятнее всего на 27-е число", — цитирует агентство слова источника.

Сообщается, что причиной переноса голосования стало стало отсутствие окончательно согласованного пакета кадровых назначений.

Читайте также: Яков Смолий. Справка