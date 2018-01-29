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    СМИ назвали дату назначения Смолия главой НБУ

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    Перестановки в НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой? (183)

    (обновлено: )15304
    Голосование по внесенной в Верховную Раду кандидатуре Якова Смолия состоится позднее из-за отсутствия в парламенте согласованного пакета кадровых назначений. На назначении Смолия настаивает президент Петр Порошенко.
    Яков Смолий
    zn.ua

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Голосование в Верховной Раде по назначению Якова Смолия главой Национального банка состоится не ранее конца февраля, сообщают со ссылкой на информированный источник Українськi Новини в понедельник.

    Напомним, ранее Петр Порошенко внес в парламент кандидатуру Смолия на пост главы НБУ. С мая 2017 года Смолий исполняет обязанности председателя Нацбанка, заменив ушедшую в длительный отпуск Валерию Гонтареву.

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    "Назначение Смолия переносится на конец февраля, вероятнее всего на 27-е число", — цитирует агентство слова источника.

    Сообщается, что причиной переноса голосования стало стало отсутствие окончательно согласованного пакета кадровых назначений.

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