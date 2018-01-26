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    Курс НБУ. Евро взлетел до нового рекорда

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    Курс доллара, по сравнению со вчерашними значениями, понизился на 12 копеек. Курс евро вырос на копейку, чего хватило, чтобы вновь установить исторический рекорд.
    Доллары и евро
    REUTERS Dado Ruvic

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. На сегодня, 26 января, Национальный банк Украины установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

    1 доллар США – 28,74 грн;
    1 евро – 35,66 грн;
    10 российских рублей – 5,13 грн.

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    Таким образом, курс доллара, по сравнению со вчерашними значениями, понизился на 12 копеек.  Курс евро вырос на копейку, чего хватило, чтобы вновь установить исторический рекорд.

    Ранее Национальный банк Украины объяснил рост курса доллара по отношению к гривне в последние дни сезонными факторами и заявил, что ожидает стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке.

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