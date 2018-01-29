Учетная ставка НБУ и инфляция: взаимосвязь, которая отразится на каждом

Юрий Гаврилечко, эксперт Фонда общественной безопасности

Национальный банк Украины 26 января 2018 года повысил учетную ставку на 1,5% с 14,5 до 16%. И обосновал это тем, что данный шаг будет способствовать снижению инфляции!

Как ни удивительно, данное решение поддержали некоторые экономисты, хотя и предупредили о его возможных рисках. В частности, Олег Устенко, исполнительный директор Фонда Брейзера, отметил, что в теории, увеличение учетной ставки национального банка приводит к уменьшению инфляции. Однако жертвой при этом будет экономический рост. По его мнению, своим шагом НБУ сигнализирует о следующем:

— своей независимости;

— о том, что инфляция для него более важный "зверь", чем рост;

— о том, что монетарная политика будет продолжать оставаться жесткой, а значит и роль руководителя НБУ важна только в рамках этой жесткости.

Ему оппонирует но и поддерживает экономист Виктор Скаршевский, убежденный в том, что повышение Нацбанком учетной ставки с 14,5 до 16% замедлит развитие украинской экономики и не сдержит инфляционные процессы. Потому что:

— банки будут вкладываться в депозитные сертификаты и правительственные облигации, которые автоматически станут еще более доходными и останутся такими же безрисковыми. В то же время, реальный сектор новых кредитов, как и предыдущие 4 года — не увидит;

— инфляция сдержана не будет, так как она вызвана немонетарными причинами: повышением тарифов на газ и электроэнергию; снижением объема производства сельхозпродукции; увеличением экспорта; повышением минимальных зарплат и т.п.

Проще говоря, поставленных "анти-инфляционных" целей Нацбанк не достигнет, а экономике в очередной раз навредит.

Иначе, впрочем, и быть не может. Потому что так называемая теория о том, что рост учетной ставки может замедлить инфляцию, имеет массу условных ограничений в применении, сравнимых с условиями появления сферического коня в вакууме. Для того, что она сработала необходимо чтобы:

— экономика была "перегрета";

— инфляция была вызвана монетарными методами;

— спрос на товары и услуги был феноменально эластичным, как и предложение товаров и услуг;

— рынки труда и капитала были бы существенно ограничены в мобильности;

— налоговая система была максимально либеральной по отношению к налогоплательщикам-бизнесменам и максимально жесткой по отношению к физлицам;

— правительственные расходы были меньше, чем доходы (то есть наблюдался профицит бюджета) и т.д.

Почему так? Да потому что в теории, повышая учетную ставку и, соответственно, увеличивая стоимость денег, Нацбанк способствует снижению кредитования бизнеса и потребительского кредитования. Сворачивание кредитования должно привести к снижению спроса на товары и отвлечению собственных денег бизнеса на производство товаров из сферы потребления (что также ведет к снижению спроса, но уже на товары из сферы "бизнес-для-бизнеса"). Создание искусственного дефицита ликвидности в итоге, должно, в теории, привести к тому, что ради повышения продаж на суперэластичном и внутреннем рынке, бизнесу ничего иного не остается, как снижать цены.

Что же происходит в реальности? А вот что:

— экономика — стагнирует, так как бизнес не имеет возможности развиваться в связи с высокими ставками по кредитам и, одновременно, уже существующим низким спросом на товары и услуги (зачастую на уровне выживания покупателей);

— инфляция вызвана жадностью правительства, устанавливающего "рыночные цены" на отдельные виды услуг и тупостью менеджеров госкорпораций, не умеющих управлять ими иначе, чем с помощью увеличения тарифов и цен на услуги и товары производимые госкорпорациями;

— рынок не-эластичный, а во многом монопольный (олигополия — частный случай монополии);

— налоговая система жесткая и по отношению к бизнесу и по отношению к физ.лицам;

— бюджет — дефицитный и покрывается этот дефицит… за счет инфляции.

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Соответственно, повышение учетной ставки:

— усилит процессы стагнации экономики и, в особенности сильно, ударит по малому и среднему бизнесу, который не имеет возможности привлекать ресурсы из-за рубежа. А именно малый и средний бизнес работает, в основном, на обеспечение потребностей внутреннего рынка;

— поскольку украинские предприниматели платят налоги авансом (НДС по первому событию, а не по факту завершения сделки), снизить цены они не могут, так как станут работать себе в убыток и разорятся. Следовательно, они будут искать возможности для сокращения расходов (в первую очередь, увольняя персонал) или переориентируясь с производства на торгово-посредническую деятельность;

— так как внутреннее производства будет падать из-за дороговизны кредитов, торговать будут… импортом, который уже сейчас дешевле отечественных товаров почти во всем товарным категориям;

— рост импортных товаров вызовет увеличение величины отрицательного сальдо внешнеторгового баланса, что означает дальнейшую девальвацию гривны, так как роста экспорта, который бы перекрыл рост импорта, не произойдет;

— вызовет рост доходности облигаций внутреннего государственного займа, куда банки будут вкладывать деньги. Вложение же банками (и не только ими) денег в ОВГЗ приведет к увеличению внутреннего государственного долга, что в свою очередь провоцирует рост инфляции.

Отмечу, что игры НБУ с учетной ставкой за последние 10 лет всегда приводили к росту инфляции:

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 * 2016 2017** Учетная ставка НБУ

(начало года-конец года),% 10-12 12-10,25 10,25- 7,75 7,75 7,75-7,50 7,5-6,5 9,5-14 14-22 22-14 14- 13,5 Индекс инфляции, % 22,3 12,3 9,1 4,6 -0,2 0,5 24,9 43,3 12,4 13,7

* в середине года размер учетной ставки доходил до 30%

** в апреле 2017 учетная ставка была снижена до 13%, в мае до 12,5%, а в октябре ее снова повысили до 13,5%

Но и это еще не все. С 1- го января 2018 года заработали нормы закона, ограничивающие украинцев в возможности ввозить беспошлинно потребительские товары из-за границы. Сделано это было с целью обеспечить привилегированные условия оптовой и розничной торговли импортными потребительскими товарами для крупного бизнеса, роста контрабанды и увеличения коррупции на таможне. Результатом станет рост цен на импортные товары и продукты. А поскольку крупные компании будут делать закупки оптом и на склад, то и отрицательное сальдо по ВЭД попрет в гору. Да и не только поэтому, о чем я упоминал выше.

Поскольку законопроект об ограничении возможности украинцев совершать покупки за рубежом подавался в парламент Камбином, налицо совместная и скоординированная работу правительства и НБУ по:

— лоббированию интересов олигархов и крупного бизнеса;

— снижению уровня жизни украинцев;

— ускорению инфляционных и девальвационных процессов;

— стимулировании спада в экономике Украины.

Именно этим Нацбанк и Кабмин успешно занимаются последние четыре года. И именно на осуществление этих целей направлена их нынешняя "реформаторская деятельность".

Цель — это то, чего достигают. В этом году, на международном экономическом форуме в швейцарском Давосе украинская экономика была признана самой худшей среди стран Европы. Вот такое достижение. Лучшей, при этом, признана экономика Норвегии. С чем норвежцев можно и поздравить, а нам — посочувствовать.