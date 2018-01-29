Учетная ставка НБУ и инфляция: взаимосвязь, которая отразится на каждом

Юрий Гаврилечко, эксперт Фонда общественной безопасности
Национальный банк Украины 26 января 2018 года повысил учетную ставку на 1,5% с 14,5 до 16%. И обосновал это тем, что данный шаг будет способствовать снижению инфляции!
Как ни удивительно, данное решение поддержали некоторые экономисты, хотя и предупредили о его возможных рисках. В частности, Олег Устенко, исполнительный директор Фонда Брейзера, отметил, что в теории, увеличение учетной ставки национального банка приводит к уменьшению инфляции. Однако жертвой при этом будет экономический рост. По его мнению, своим шагом НБУ сигнализирует о следующем:
— своей независимости;
— о том, что инфляция для него более важный "зверь", чем рост;
— о том, что монетарная политика будет продолжать оставаться жесткой, а значит и роль руководителя НБУ важна только в рамках этой жесткости.
Ему оппонирует но и поддерживает экономист Виктор Скаршевский, убежденный в том, что повышение Нацбанком учетной ставки с 14,5 до 16% замедлит развитие украинской экономики и не сдержит инфляционные процессы. Потому что:
— банки будут вкладываться в депозитные сертификаты и правительственные облигации, которые автоматически станут еще более доходными и останутся такими же безрисковыми. В то же время, реальный сектор новых кредитов, как и предыдущие 4 года — не увидит;
— инфляция сдержана не будет, так как она вызвана немонетарными причинами: повышением тарифов на газ и электроэнергию; снижением объема производства сельхозпродукции; увеличением экспорта; повышением минимальных зарплат и т.п.
Проще говоря, поставленных "анти-инфляционных" целей Нацбанк не достигнет, а экономике в очередной раз навредит.
Иначе, впрочем, и быть не может. Потому что так называемая теория о том, что рост учетной ставки может замедлить инфляцию, имеет массу условных ограничений в применении, сравнимых с условиями появления сферического коня в вакууме. Для того, что она сработала необходимо чтобы:
— экономика была "перегрета";
— инфляция была вызвана монетарными методами;
— спрос на товары и услуги был феноменально эластичным, как и предложение товаров и услуг;
— рынки труда и капитала были бы существенно ограничены в мобильности;
— налоговая система была максимально либеральной по отношению к налогоплательщикам-бизнесменам и максимально жесткой по отношению к физлицам;
— правительственные расходы были меньше, чем доходы (то есть наблюдался профицит бюджета) и т.д.
Почему так? Да потому что в теории, повышая учетную ставку и, соответственно, увеличивая стоимость денег, Нацбанк способствует снижению кредитования бизнеса и потребительского кредитования. Сворачивание кредитования должно привести к снижению спроса на товары и отвлечению собственных денег бизнеса на производство товаров из сферы потребления (что также ведет к снижению спроса, но уже на товары из сферы "бизнес-для-бизнеса"). Создание искусственного дефицита ликвидности в итоге, должно, в теории, привести к тому, что ради повышения продаж на суперэластичном и внутреннем рынке, бизнесу ничего иного не остается, как снижать цены.
Что же происходит в реальности? А вот что:
— экономика — стагнирует, так как бизнес не имеет возможности развиваться в связи с высокими ставками по кредитам и, одновременно, уже существующим низким спросом на товары и услуги (зачастую на уровне выживания покупателей);
— инфляция вызвана жадностью правительства, устанавливающего "рыночные цены" на отдельные виды услуг и тупостью менеджеров госкорпораций, не умеющих управлять ими иначе, чем с помощью увеличения тарифов и цен на услуги и товары производимые госкорпорациями;
— рынок не-эластичный, а во многом монопольный (олигополия — частный случай монополии);
— налоговая система жесткая и по отношению к бизнесу и по отношению к физ.лицам;
— бюджет — дефицитный и покрывается этот дефицит… за счет инфляции.
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Соответственно, повышение учетной ставки:
— усилит процессы стагнации экономики и, в особенности сильно, ударит по малому и среднему бизнесу, который не имеет возможности привлекать ресурсы из-за рубежа. А именно малый и средний бизнес работает, в основном, на обеспечение потребностей внутреннего рынка;
— поскольку украинские предприниматели платят налоги авансом (НДС по первому событию, а не по факту завершения сделки), снизить цены они не могут, так как станут работать себе в убыток и разорятся. Следовательно, они будут искать возможности для сокращения расходов (в первую очередь, увольняя персонал) или переориентируясь с производства на торгово-посредническую деятельность;
— так как внутреннее производства будет падать из-за дороговизны кредитов, торговать будут… импортом, который уже сейчас дешевле отечественных товаров почти во всем товарным категориям;
— рост импортных товаров вызовет увеличение величины отрицательного сальдо внешнеторгового баланса, что означает дальнейшую девальвацию гривны, так как роста экспорта, который бы перекрыл рост импорта, не произойдет;
— вызовет рост доходности облигаций внутреннего государственного займа, куда банки будут вкладывать деньги. Вложение же банками (и не только ими) денег в ОВГЗ приведет к увеличению внутреннего государственного долга, что в свою очередь провоцирует рост инфляции.
Отмечу, что игры НБУ с учетной ставкой за последние 10 лет всегда приводили к росту инфляции:
|2008
|2009
|2010
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015 *
|2016
|2017**
|
Учетная ставка НБУ
|10-12
|12-10,25
|10,25- 7,75
|7,75
|7,75-7,50
|7,5-6,5
|9,5-14
|14-22
|22-14
|14- 13,5
|
Индекс инфляции, %
|22,3
|12,3
|9,1
|4,6
|-0,2
|0,5
|24,9
|43,3
|12,4
|13,7
* в середине года размер учетной ставки доходил до 30%
** в апреле 2017 учетная ставка была снижена до 13%, в мае до 12,5%, а в октябре ее снова повысили до 13,5%
Поскольку законопроект об ограничении возможности украинцев совершать покупки за рубежом подавался в парламент Камбином, налицо совместная и скоординированная работу правительства и НБУ по:
— лоббированию интересов олигархов и крупного бизнеса;
— снижению уровня жизни украинцев;
— ускорению инфляционных и девальвационных процессов;
— стимулировании спада в экономике Украины.
Именно этим Нацбанк и Кабмин успешно занимаются последние четыре года. И именно на осуществление этих целей направлена их нынешняя "реформаторская деятельность".
Цель — это то, чего достигают. В этом году, на международном экономическом форуме в швейцарском Давосе украинская экономика была признана самой худшей среди стран Европы. Вот такое достижение. Лучшей, при этом, признана экономика Норвегии. С чем норвежцев можно и поздравить, а нам — посочувствовать.