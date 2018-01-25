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    Экономика

    В НБУ посчитали, сколько Киев недополучил от МВФ

    Тема:

    Украина клянчит новый транш у МВФ (532)

    (обновлено: )19010
    По словам замглавы Национального банка Дмитрия Сологуба, жизнь могла бы быть совсем другой, если бы Украина до сегодняшнего момента получила на 4 или 5 миллиардов долларов больше.
    Доллары
    REUTERS Rick Wilking

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Украина не получила от МВФ по существующей программе помощи еще 8 миллиардов долларов, заявил замглавы Национального банка Дмитрий Сологуб на брифинге в четверг.

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    РИА Новости Украина
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    Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу на 1 миллиард долларов каждый. И.о. главы Нацбанка Яков Смолий ранее сообщил, что регулятор рассчитывает на получение от МВФ около 2 миллиардов долларов в 2018 году.

    "Очень важно сейчас концентрироваться на той программе (МВФ – ред.), которая сейчас существует, потому что Украина еще не получила 8 миллиардов долларов", — сказал Сологуб.

    Он отметил, что "жизнь могла бы быть совсем другой, если бы Украина до сегодняшнего момента получила на 4 или 5 миллиардов долларов больше, то есть если бы она выполняла эту программу".

    При этом, по мнению Сологуба, говорить о новой кредитной программе МВФ "пока преждевременно". Срок действующей программы МВФ заканчивается в первом квартале 2019 года.

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