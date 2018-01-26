Гончаров: если откровенно, у украинской экономики есть только один выход

РИА Новости Украина

Министерство финансов просто принимает решения по наращиванию госдолга ради выполнения каких-то краткосрочных задач. Получается, что опыт проведения вязких и жестких переговоров с комитетом кредиторов во главе с американским инвестфондом Franklin Templeton так ничему наш Кабмин и не научил? Таким вопросом задается директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

"У меня одного такое впечатление, мол, финансовая власть считает, что без кредитов МВФ жизнь для Украины заканчивается – сами мы создать качественную экономику уже не сможем?" – пишет эксперт на своей странице в Facebook.

В то же время, продолжил он, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард в Давосе во время встречи с Президентом Петром Порошенко призвала Киев ускорить темп реформ ради экономического роста и повышения уровня жизни украинцев.

Читайте также: МВФ даст, МВФ и заберет потом

"Тогда из этой ситуации напрашивается только один выход – вхождение в Украину транснациональных корпораций и по-новому структурирование ими нашей экономики", – подытожил Гончаров.

Скриншот с сайта Facebook

Напомним, Международный валютный фонд уведомил власти Украины, что считает неприемлемым принятие законопроекта №7440 о создании Антикоррупционного суда в редакции, предложенной президентом Украины Петром

В опубликованном тексте глава миссии МВФ для Украины Рон ван Роден привел перечень претензий, имеющихся у Фонда к президентскому законопроекту о создании Антикоррупционного суда.

Письмо разъясняет, из-за чего президентский законопроект не позволит создать суд, который пользовался бы доверием в Украине и за рубежом. Замечания фонда разделены на 3 группы – по процедуре отбора судей, относительно положений закона, направленных на торможение создания АКС, а также относительно юрисдикции суда.