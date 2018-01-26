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    Гончаров: если откровенно, у украинской экономики есть только один выход

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    Украина клянчит новый транш у МВФ (538)

    (обновлено: )83230
    Финансовые власти страны считают, что без кредитов МВФ жизнь для Украины заканчивается – сами мы создать качественную экономику уже не сможем, отмечает экономический эксперт Александр Гончаров.
    Александр Гончаров
    Александр Гончаров / Facebook

    РИА Новости Украина

    Елена Лукаш. Архивное фото
    УНИАН
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    Министерство финансов просто принимает решения по наращиванию госдолга ради выполнения каких-то краткосрочных задач. Получается, что опыт проведения вязких и жестких переговоров с комитетом кредиторов во главе с американским инвестфондом Franklin Templeton так ничему наш Кабмин и не научил? Таким вопросом задается директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

    "У меня одного такое впечатление, мол, финансовая власть считает, что без кредитов МВФ жизнь для Украины заканчивается – сами мы создать качественную экономику уже не сможем?" – пишет эксперт на своей странице в Facebook.

    В то же время, продолжил он, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард в Давосе во время встречи с Президентом Петром Порошенко призвала Киев ускорить темп реформ ради экономического роста и повышения уровня жизни украинцев. 

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    "Тогда из этой ситуации напрашивается только один выход – вхождение в Украину транснациональных корпораций и по-новому структурирование ими нашей экономики", – подытожил Гончаров.

    Скриншот с сайта Facebook

    Президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард на Экономическом форуме в Давосе
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    Напомним, Международный валютный фонд уведомил власти Украины, что считает неприемлемым принятие законопроекта №7440 о создании Антикоррупционного суда в редакции, предложенной президентом Украины Петром Порошенко.

    В опубликованном тексте глава миссии МВФ для Украины Рон ван Роден привел перечень претензий, имеющихся у Фонда к президентскому законопроекту о создании Антикоррупционного суда.

    Письмо разъясняет, из-за чего президентский законопроект не позволит создать суд, который пользовался бы доверием в Украине и за рубежом. Замечания фонда разделены на 3 группы – по процедуре отбора судей, относительно положений закона, направленных на торможение создания АКС, а также относительно юрисдикции суда.

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