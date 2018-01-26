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    Экономика

    Порошенко рассказал, когда Украине ждать транш от МВФ

    Тема:

    Украина клянчит новый транш у МВФ (533)

    (обновлено: )49304
    Как отметил президент, правительство готово урегулировать цены на газ, как того требует МВФ: "Вероятно," скрещиваю пальцы "до апреля у нас будет миссия и следующий транш".
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. 

    Международный валютный фонд
    Associated Press Cliff Owen
    Соцсети: МВФ поддержит, но мы станем еще беднее
    Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ожидает очередной транш от МВФ уже в апреле этого года, поскольку Киев уже выполнил 80% своих обязательств. 

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    Об этом президент рассказал в интервью Bloomberg в Давосе.

    "Вероятно," скрещиваю пальцы "до апреля у нас будет миссия и следующий транш, − отметил Порошенко. — Мы, мое правительство и мой народ, готовы продолжать сотрудничество с МВФ".

    "Я знаю, что правительство готово урегулировать цены на газ", — заявил Порошенко, не указав подробностей. 

    Ранее Петр Порошенко сообщил, что директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард положительно оценила усилия страны по борьбе с коррупцией, фонд готов поддерживать Киев на этом пути.

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