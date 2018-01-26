Порошенко рассказал, когда Украине ждать транш от МВФ

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина.
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Об этом президент рассказал в интервью Bloomberg в Давосе.
"Вероятно," скрещиваю пальцы "до апреля у нас будет миссия и следующий транш, − отметил Порошенко. — Мы, мое правительство и мой народ, готовы продолжать сотрудничество с МВФ".
"Я знаю, что правительство готово урегулировать цены на газ", — заявил Порошенко, не указав подробностей.
Ранее Петр Порошенко сообщил, что директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард положительно оценила усилия страны по борьбе с коррупцией, фонд готов поддерживать Киев на этом пути.