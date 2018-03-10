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    Александр Гончаров

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 14
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    Александр Гончаров
    Гончаров: новый взлет ставок по кредитам — все идет по плану
    17:55 02.03.2018
    375
    По мнению экономического эксперта Александра Гончарова, повышение учетной ставки в Украине грозит снижением конкурентоспособности украинских производителей на европейском рынке и платежеспособностью населения внутри страны.
    Вывеска на здании представительства Международного валютного фонда в Украине
    Гончаров: на украинском рынке без антракта начался второй акт драмы
    09:42 01.03.2018
    1299Досрочные выборы для Рады: ожидание и реальность
    События под стенами ВРУ свидетельствуют о том, что мы снова стоим перед выбором: либо очередной Майдан, либо адекватная по сложности и тонкости государственная политика, считает экономический эксперт Александр Гончаров.
    Представительство МВФ в Украине
    Гончаров: техника удержания власти – разрушать надежды населения
    07:52 23.02.2018
    782Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Нехватка внешнего финансирования и прямых иностранных инвестиций будет дальше сильно влиять на рекордный уровень инфляции в стране, считает экономический эксперт Александр Гончаров.
    Александр Гончаров
    Гончаров: есть три цены гривны
    19:41 12.02.2018
    1035Курс гривны летит в пропасть
    Курс доллара не так уж сильно волнует большинство украинцев – 90% населения больше беспокоит то, что они едва дотягивают от зарплаты до зарплаты, отмечает экономический эксперт Александр Гончаров.
    Александр Гончаров
    Гончаров: что украинцам делать с деньгами
    07:14 12.02.2018
    2754Курс гривны летит в пропасть
    По мнению экономического эксперта Александра Гончарова, рядовой гражданин никогда не сможет заработать на курсе валют, к тому же сегодня не лучшее время для метаний и валютных авантюр.
    Гривны
    Гончаров: в Украине правильно тратить деньги важнее, чем зарабатывать
    09:54 10.02.2018
    544Украина 2018: новые испытания
    У слабой экономики не может быть сильной валюты, поэтому в Украине уметь правильно тратить деньги – в тысячу раз важнее, чем зарабатывать их, считает экономический эксперт Александр Гончаров.
    Александр Гончаров
    Гончаров: феерия "Экономические реформы в Украине" закончилась
    07:54 31.01.2018
    1392Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Как отмечает экономист Александр Гончаров, за последние годы украинский средний класс потерял не только достойный уровень жизни, а и образ жизни, и после этого начинаются сомнения, а не пойти ли снова на Майдан или голосовать за оппозицию.
    Александр Гончаров
    Гончаров: если откровенно, у украинской экономики есть только один выход
    18:33 26.01.2018
    2089Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Финансовые власти страны считают, что без кредитов МВФ жизнь для Украины заканчивается – сами мы создать качественную экономику уже не сможем, отмечает экономический эксперт Александр Гончаров.
    Александр Гончаров
    Гончаров: Украину ждет слабый и печальный экономический рост
    09:53 18.01.2018
    601Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Нынешний состав парламента вряд ли со своим интеллектуальным потенциалом смог бы подняться до кардинального пересмотра экономической модели, которую они ранее выбрали за базовую, считает экономист Александр Гончаров.
    Александр Гончаров
    Гончаров: большая проблема власти - отсутствие профессионалов
    17:12 12.01.2018
    603Курс гривны летит в пропасть
    Если правительство и парламент не смогут стабилизировать гривну, нарастить экспорт, увеличить потребительский спрос, поднять инвестиционную активность – в таком случае будет разрушена производящая экономика, считает Александр Гончаров.
    Александр Гончаров
    Теневое ростовщичество в Украине растет гигантскими темпами - Гончаров
    18:16 06.11.2017
    728
    За рубежом уверены, что в Украине на законодательном уровне закрепляется американская модель по привлечению денежных средств в реальный сектор экономики с помощью фондового рынка, пишут украинские эксперты. Так ли это на самом деле?
    Александр Гончаров
    Гончаров: сбережения населения – главный источник экономических реформ
    10:12 17.10.2017
    522
    В условиях нестабильной банковской системы, финансовый удар может оказаться сильнее горячей локальной войны, полагает экономист Александр Гончаров. Что может стать главным источником длинных денег для проведения экономических реформ в Украине?
    Гривна и доллары
    Катастрофа на валютном рынке ближе, чем кажется - Гончаров
    17:15 04.09.2017
    4543
    Валютному рынку придется несладко в ближайшее время: грядет новый финансовый кризис – предупреждают эксперты, прогнозируя его начало опять же в США. Как отразится такой сценарий на экономике Украины?
    Денежные купюры гривны Украины
    Грядет очередной виток девальвации гривны - Гончаров
    08:26 24.07.2017
    3364
    Укрепление национальной валюты может усугубить обострение проблем в украинской экономике и привести к замедлению вот-вот наметившегося роста темпов экспорта страны, полагают эксперты. Когда же стоит ожидать очередной виток девальвации гривны?
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Александр Гончаров
    Гончаров: что украинцам делать с деньгами
    07:14 12.02.2018
    2754
    По мнению экономического эксперта Александра Гончарова, рядовой гражданин никогда не сможет заработать на курсе валют, к тому же сегодня не лучшее время для метаний и валютных авантюр.
    Вывеска на здании представительства Международного валютного фонда в Украине
    Гончаров: на украинском рынке без антракта начался второй акт драмы
    09:42 01.03.2018
    1299
    События под стенами ВРУ свидетельствуют о том, что мы снова стоим перед выбором: либо очередной Майдан, либо адекватная по сложности и тонкости государственная политика, считает экономический эксперт Александр Гончаров.
    Александр Гончаров
    Гончаров: есть три цены гривны
    19:41 12.02.2018
    1035
    Курс доллара не так уж сильно волнует большинство украинцев – 90% населения больше беспокоит то, что они едва дотягивают от зарплаты до зарплаты, отмечает экономический эксперт Александр Гончаров.
    Представительство МВФ в Украине
    Гончаров: техника удержания власти – разрушать надежды населения
    07:52 23.02.2018
    782
    Нехватка внешнего финансирования и прямых иностранных инвестиций будет дальше сильно влиять на рекордный уровень инфляции в стране, считает экономический эксперт Александр Гончаров.
    Гривны
    Гончаров: в Украине правильно тратить деньги важнее, чем зарабатывать
    09:54 10.02.2018
    544
    У слабой экономики не может быть сильной валюты, поэтому в Украине уметь правильно тратить деньги – в тысячу раз важнее, чем зарабатывать их, считает экономический эксперт Александр Гончаров.
    Александр Гончаров
    Гончаров: новый взлет ставок по кредитам — все идет по плану
    17:55 02.03.2018
    375
    По мнению экономического эксперта Александра Гончарова, повышение учетной ставки в Украине грозит снижением конкурентоспособности украинских производителей на европейском рынке и платежеспособностью населения внутри страны.
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