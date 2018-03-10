По мнению экономического эксперта Александра Гончарова, повышение учетной ставки в Украине грозит снижением конкурентоспособности украинских производителей на европейском рынке и платежеспособностью населения внутри страны.
События под стенами ВРУ свидетельствуют о том, что мы снова стоим перед выбором: либо очередной Майдан, либо адекватная по сложности и тонкости государственная политика, считает экономический эксперт Александр Гончаров.
Как отмечает экономист Александр Гончаров, за последние годы украинский средний класс потерял не только достойный уровень жизни, а и образ жизни, и после этого начинаются сомнения, а не пойти ли снова на Майдан или голосовать за оппозицию.
Нынешний состав парламента вряд ли со своим интеллектуальным потенциалом смог бы подняться до кардинального пересмотра экономической модели, которую они ранее выбрали за базовую, считает экономист Александр Гончаров.
Если правительство и парламент не смогут стабилизировать гривну, нарастить экспорт, увеличить потребительский спрос, поднять инвестиционную активность – в таком случае будет разрушена производящая экономика, считает Александр Гончаров.
За рубежом уверены, что в Украине на законодательном уровне закрепляется американская модель по привлечению денежных средств в реальный сектор экономики с помощью фондового рынка, пишут украинские эксперты. Так ли это на самом деле?
В условиях нестабильной банковской системы, финансовый удар может оказаться сильнее горячей локальной войны, полагает экономист Александр Гончаров. Что может стать главным источником длинных денег для проведения экономических реформ в Украине?
Укрепление национальной валюты может усугубить обострение проблем в украинской экономике и привести к замедлению вот-вот наметившегося роста темпов экспорта страны, полагают эксперты. Когда же стоит ожидать очередной виток девальвации гривны?
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
События под стенами ВРУ свидетельствуют о том, что мы снова стоим перед выбором: либо очередной Майдан, либо адекватная по сложности и тонкости государственная политика, считает экономический эксперт Александр Гончаров.
По мнению экономического эксперта Александра Гончарова, повышение учетной ставки в Украине грозит снижением конкурентоспособности украинских производителей на европейском рынке и платежеспособностью населения внутри страны.