Гончаров: украинский кризис подорвет экономику мира

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Сейчас финансовая система Украины очень неустойчивая, поэтому раздуть у нас мощный финансовый кризис довольно легко, а финансовый удар в глобальном мире может оказаться куда опаснее и разрушительнее любого другого — такое мнение на своей странице в Facebook выразил директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

"И самое главное, продолжают надуваться так называемые "ПУЗЫРИ" — яркий пример тому УКРАИНА, т.к. украинский фондовый рынок в прошлом 2017 году показал самый большой рост в мире (за этот период индекс UX вырос с 790 пунктов до уровня 1360)! А ведь на самом деле у нас реальной ликвидности нет, куда ни кинь – одни примитивные схематозы и картельные сговоры", — пишет эксперт.

"НА ЗАМЕТКУ РЕБЯТАМ В КАБМИНЕ: после длительного 9-ти летнего роста фондового рынка в США, американские эксперты стали активно предупреждать международные рынки о надвигающемся НОВОМ И БОЛЕЕ МОЩНОМ КРИЗИСЕ, дескать, риски очень велики и госрегуляторы уже не смогут их минимизировать. И самое главное, продолжают надуваться так называемые "ПУЗЫРИ" — яркий пример тому УКРАИНА, т.к. украинский фондовый рынок в прошлом 2017 году показал самый большой рост в мире (за этот период индекс UX вырос с 790 пунктов до уровня 1360)!

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А ведь на самом деле у нас реальной ликвидности нет, куда ни кинь – одни примитивные схематозы и картельные сговоры. Плюс, если в схематозах участвуют еще и чиновники, то извольте, господа-налогоплательщики, расплатиться по всем счетам. И это наша ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА – как бы растет ликвидность, растут цены на украинском рынке, а у эмитентов денег нет, соответственно, надувается "пузырь".

Скриншот с сайта Facebook

При этом до сих пор в Украине отсутствует законодательная база для хеджирования рисков и свободного обращения капитала из-за того, что народные депутаты даже под давлением американских и европейских партнеров тупо отказываются голосовать за проекты Законов "О рынках капитала и регулируемых рынках" и "О валюте".

Да, сейчас финансовая система Украины очень неустойчивая. И, судя по всему, в Кабмине нет понимания и знаний об этих очень серьёзных рисках, тем более нет и интеллектуальной поддержки. Поэтому раздуть у нас мощный финансовый кризис довольно легко, а ФИНАНСОВЫЙ УДАР в глобальном мире может оказаться куда опаснее и разрушительнее любого другого. Задумайтесь над этим, господа в правительстве и Верховной Раде!", — пишет Гончаров.

Скриншот с сайта Facebook

Тем временем Глава представительства Евросоюза в Киеве Хьюг Мингарелли заявил, что процесс приватизации государственных предприятий в Украине должен быть ускорен. Он напомнил, что закон о приватизации был принят Верховной Радой. "И мы начали работать в рабочей группе по реструктуризации и приватизации государственных предприятий. Это, очевидно, необходимо ускорить", — отметил Мингарелли.

При этом представитель ЕС отметил, что в Евросоюзе рассматривают как "очень важную" земельную реформу в Украине. Проведение масштабной приватизации является одним из требований международных кредиторов Украины. Верховная Рада в январе приняла закон "О приватизации государственного и коммунального имущества".

В мае правительственный комитет утвердил перечень из 26 крупных государственных предприятий для приватизации в 2018 году. В него вошли, в частности, Одесский припортовый завод, крупнейшее машиностроительное предприятие Украины "Азовмаш", крупнейший в Украине производитель турбинного оборудования для энергетики компании "Турбоатом", "Запорожский титано-магниевый комбинат" и ряд других предприятий.