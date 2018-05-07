Детенизация экономики в Украине превратилась в охоту на ведьм - Гончаров

РИА Новости Украина

В начале года в МВФ оценили размер теневого сектора в структуре экономики Украины — он превысил показатели некоторых африканских стран. В исследовании приводились данные с 1991 по 2015 год. Начиная с 1991 года, когда теневая экономика составляла 38,9% ВВП, уровень этого сектора рос вплоть до 1998 года, когда достиг пика в 57%. Затем, вплоть до 2008 года, показатель постепенно снижался, однако с наступлением финансового кризиса произошел финансовый "отскок", в связи с которым теневой сектор составлял от 39,2 до 43,5% ВВП.

Согласно докладу эксперта африканского департамента МВФ Леандро Медины и Фридриха Шнейдера из Университета Кеплера (Линц), средний размер теневой экономики Украины составляет 44,8% ВВП. Этот уровень превышает показатели таких африканских стран, как Гвинея, Нигер, Сенегал, Того и многие другие. При этом в таких развитых странах, как Нидерланды, Сингапур, США, Швейцария и Япония, данный показатель колеблется в пределах от 7 до 15%.

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Эксперты проанализировали данные "ненаблюдаемых" секторов экономики, включая производство ВВП, приходящееся на криминальную деятельность, производство домохозяйств для собственных нужд, а также законную экономику, которую нельзя вычислить статистически.

По мнению экономического эксперта Александра Гончарова, теневая экономика в Украине давно адаптировалась и даже "подружилась" с новой властью.

"И я еще больше огрубил бы эту тему, посчитав просто хитрым отвлекающим маневром призыв главы Министерства социальной политики Андрея Ревы бороться с детенизацией украинской экономики, которая, по его мнению, на данном этапе даст денег больше, чем результаты экономического роста. Кому даст больше денег?" — задается вопросом эксперт.

Гончаров напомнил, что рядовым налогоплательщикам в стране слишком дорого обходиться борьба властей в детенизацией экономики.

"Да, всем известно, слишком дорого для нас, налогоплательщиков, обходится эта борьба украинских властей с детенизацией экономики. В первую очередь оказались бесправными перед лицом ГФС и особенно Финмониторинга представители среднего и малого бизнеса, и также, чем крупнее банк – тем бесправнее его клиенты. Это теперь повседневная практика МСБ в Украине, чиновники посвящают свою работу примитивной и жуткой охоте на ведьм. Что ж как и населению, так и бизнесу надо запасаться терпением?" — резюмировал Гончаров.