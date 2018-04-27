Поднявшись с колен. Португалия на глазах восстановила свою экономику

РИА Новости Украина

После мирового кризиса 2008 года португальская экономика переживала не лучшие времена, однако меры, предпринятые правительством в течение последних 7 лет, позволили стране встать на путь восстановления.

20 апреля рейтинговое агентство Moody's, которое в 2011 присвоило стране "мусорный" рейтинг, должно было обновить его до инвестиционного. Однако пересмотр рейтинга Португалии был отложен до 12 октября. Экономисты и эксперты в интервью Спутнику Бразилия объяснили, чего можно ожидать от повышения рейтинга и что это значит как для имиджа страны на мировой арене, так и для простых португальцев.

По рейтингу Moody's, нынешняя оценка Португалии, Ba1 – самая высокая в спекулятивном "мусорном" уровне. Ожидается, что при следующем пересмотре рейтинга страна достигнет инвестиционного уровня и оценки Baa3.

Это означает, что Португалия снова может считаться надежной страной для инвестиций после семилетнего пребывания на спекулятивном уровне, на «мусорном» уровне, положении, которое влияет на экономику и оказывает негативное влияние на жизнь населения.

"Этот рейтинг означает, что инвестиции не являются безопасными, другими словами, присутствует высокий коэффициент риска. Это приводит к меньшему доверию к экономике, что может привести к меньшим инвестициям или более агрессивному использованию внутренних ресурсов. В случае Португалии, это означало спад социальных и экономических условий, которые медленно, но восстанавливаются", объяснила Sputnik Бразилия Катиа Мириам Кошта (Cátia Miriam Costa), специалист Центра международных исследований Высшего института Лиссабона (Centro de Estudos Internacionais do ISCTE).

Еще в феврале, старший аналитик и вице-президент агентства Moody's Эван Вольманн (Evan Wohlmann) положительно отозвался об экономическом восстановлении Португалии. Для собеседников Спутника это является признанием процесса, связанного с дисциплиной.

Жуан Дук (João Duque), экономист и президент Высшей школы экономики и управления Лиссабонского университета отмечает, что экономическое восстановление страны началось с выполнения целей, установленных Тройкой. В 2011 году, когда агентство Moody's понизило рейтинг Португалии, у государства просто не было средств на финансирование бюджетных программ из-за кризиса 2008 года. Страна "погрузилась в коллапс", вспоминает экономист. Программа Тройки подразумевала ссуду размером 78 миллиардов евро и выполнение ряда мер жесткой экономики, что привело к сокращениям во всех секторах и увеличению налогов.

"Люди достаточно пожертвовали собой", — подчеркнул Дук.

Филипе Барбоза (Felipe Barbosa), бразилец, живет в Португалии с 2007 года и занимается сдачей туристических апартаментов на себе ощутил эффект мер жесткой экономики: "Общее настроение было ужасным. Многие люди возвращались в Бразилию, а португальцы уезжали в другие страны Европейского Союза".

Однако эти меры помогли.

"Именно с этого периода мы встали на путь восстановления, и подход был систематическим: сокращение государственных расходов, увеличение налогов очень решительным образом. Мы предпринимали шаги, чтобы приблизиться к текущей ситуации", — объясняет экономист Жуан Дук.

Через три года после получения финансовой помощи у Тройки, Португалия благополучно вышла из плана восстановления: было прекращено предоставление внешней помощи, не прибегая к другим мерам поддержки. К 2015 году страна начала досрочно возвращать часть займа в Международный валютный фонд.

"Это привело к тому, что кредиторы стали более уверенными в том, что если все так и продолжится, Португалия может хорошо обслуживать долг", Жуан Дук.

Государственный долг является деликатной проблемой, которая все еще заслуживает внимания Moody's. Португалия закрыла прошлый год с долгом 242 млрд. евро, что составляет 126% от ВВП, и это был самый низкий процент с 2012 года, рекордное снижение на 4% по сравнению с 2016.

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Жуан Дук объяснил, что возврат к инвестиционному уровню по оценке Moody's положительно скажется на восьми миллиардах евро в год, которые Португалия ежегодно тратит только на выплату процентов по государственному долгу: "Когда у долга есть отрицательный рейтинг, учреждения по своим внутренним правилам не могут принять обязательства по нему. С более высоким рейтингом существует много международных инвесторов, у которых есть возможность покупать долговые ценные бумаги. Чем больше людей готовы инвестировать, чтобы предоставить кредит стране, тем дешевле кредит для этой страны".

Повышение рейтинга также произведет хорошее впечатление о Португалии на международном уровне, считают специалисты.

"Эта классификация означает, что Португалия каким-то образом смогла преодолеть кризис и сбалансировать государственные счета, это является доказательством того, что предпринимаются усилия для того, чтобы соответствовать параметрам, предлагаемых на международном уровне, будь то Европейский союз или МВФ. В этом смысле, имидж Португалии перед другими европейскими правительствами повышается", — поясняет исследователь Катиа Мириам Кошта.

"Португалия является примером страны, в которой кризису был дан отпор, он привел, в том числе к структурным реформам и поставил страну в положение, в котором она могла воспользоваться сильным восстановлением экономики в Европе и добиться хорошего экономического роста", — сказал директор европейского департамента МВФ, Поул Томсен (Poul Thomsen), во время пресс-конференции в Вашингтоне 20 апреля. За три дня до этого Международный валютный фонд уже опубликовал хорошие прогнозы для Португалии в 2018 году: рост экономики и меньше безработицы – лучше показателей, прогнозируемым самим правительством.

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Что касается населения, то оно хотело бы лучше чувствовать эффект от экономического роста в повседневной жизни.

"Учебные аудитории находятся в плохом состоянии, цены на проезд очень высокие. Сценарий, который они рисуют, никак не соответствует реальности, им нужно только хорошо прислушаться к тому, что население хочет сказать. Сложно жить, сложно передвигаться, ухаживать за собой, питаться. Речь идет об элементарных вещах", — добавляет Фелипе Барбоза.

По мнению Катии Мириам Кошты, с новым рейтингом Moody's, будет больше вероятности инвестиций в сектора с более медленной окупаемостью или подразумевающие производственную деятельность, появляется возможность быть более требовательным к инвестиционным направлениям и предлагаемыми условиями, а также возможность для повышения стоимости труда.