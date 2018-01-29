Кличко отдал ключ от Киева португальцам

Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в церемонии жеребьевки участников Евровидения-2018 и передал символические ключи от Киева мэру Лиссабона Фернандо Медине. Этой весной именно португальская столица будет принимать песенный конкурс.

"Когда в 2016 году Джамала победила на Евровидении, я буквально прыгал от радости. И мы все были ей благодарны. Ведь мир снова услышал об Украине, оценил ее талант, музыку и душу! Мы радовались возможности в очередной раз представить миру наше красивый город. Ведь Киев уже второй раз принимал Евровидение ", — рассказал присутствующим мэр столицы Украины.

По итогам жеребьевки, участник Евровидения-2018 от Украины будет выступать во втором полуфинале.

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