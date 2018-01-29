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    Фотоленты

    Кличко отдал ключ от Киева португальцам

    (обновлено: )10201
    Кличко передал мэру Лисабона ключи от Евровидения
    Кличко передал мэру Лисабона ключи от Евровидения
    Кличко передал мэру Лисабона ключи от Евровидения
    Кличко передал мэру Лисабона ключи от Евровидения
    Кличко передал мэру Лисабона ключи от Евровидения
    Кличко передал мэру Лисабона ключи от Евровидения
    Кличко передал мэру Лисабона ключи от Евровидения
    Кличко передал мэру Лисабона ключи от Евровидения
    Кличко передал мэру Лисабона ключи от Евровидения
    Кличко передал мэру Лисабона ключи от Евровидения
    Кличко передал мэру Лисабона ключи от Евровидения
    kiev.klichko.org
    Кличко передал мэру Лисабона ключи от Евровидения
    kiev.klichko.org
    Кличко передал мэру Лисабона ключи от Евровидения
    kiev.klichko.org
    Кличко передал мэру Лисабона ключи от Евровидения
    kiev.klichko.org
    Кличко передал мэру Лисабона ключи от Евровидения
    kiev.klichko.org
    Кличко передал мэру Лисабона ключи от Евровидения
    kiev.klichko.org
    Кличко передал мэру Лисабона ключи от Евровидения
    kiev.klichko.org
    Кличко передал мэру Лисабона ключи от Евровидения
    kiev.klichko.org
    Кличко передал мэру Лисабона ключи от Евровидения
    kiev.klichko.org
    Кличко передал мэру Лисабона ключи от Евровидения
    kiev.klichko.org

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    Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в церемонии жеребьевки участников Евровидения-2018 и передал символические ключи от Киева мэру Лиссабона Фернандо Медине. Этой весной именно португальская столица будет принимать песенный конкурс.

    "Когда в 2016 году Джамала победила на Евровидении, я буквально прыгал от радости. И мы все были ей благодарны. Ведь мир снова услышал об Украине, оценил ее талант, музыку и душу! Мы радовались возможности в очередной раз представить миру наше красивый город. Ведь Киев уже второй раз принимал Евровидение ", — рассказал присутствующим мэр столицы Украины.

    По итогам жеребьевки, участник Евровидения-2018 от Украины будет выступать во втором полуфинале.

    Смотрите также: Самая громкая музыкальная ночь Нью-Йорка: как раздавали награды "Грэмми"

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