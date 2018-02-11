Воскобойник: наши заробитчане пользуются плодами экономики ЕС

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Больше всего украинских заробитчан работает в Польше. В третьем квартале 2017 года работающие в Польше, перевели в Украине 3,2 млрд злотых (около 770 млн евро). Это на 1,7 млрд злотых больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Нацбанк Польши. В целом, по данным министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского, украинские заробитчане ежегодно вывозят из Польши на родину от 3 до 5 миллиардов евро.

"В последние годы потоки украинских мигрантов в Польшу существенно выросли (на фоне роста экономики Польши, упрощения правил трудоустройства, предоставления ряда преимуществ и возможностей для украинцев, имевших карту поляка, наконец, упрощения пересечения границы из-за введения безвизового режима со странами ЕС). Зато миграция в Россию уменьшилась, в том числе из-за сложных межгосударственных отношений", — сообщается в отчете НБУ.

В Нацбанке прогнозируют усиление миграционных тенденций.

87% видов на жительство, которые украинцы получили в ЕС в 2016 году, предоставила Польша. По данным Министерства семьи, труда и социальной политики Польши, 95% всех разрешений на трудоустройство, выданных Польшей в первом полугодии 2017 года, получили украинские граждане.

По данным опроса TransferGo, более 70% трудовых мигрантов из Украины — это "синие воротнички", которые выполняют разнообразные физические работы. Около 10% заняты в IT сфере. В среднем рабочая неделя украинского мигранта составляет 54 часа, а средняя месячная зарплата — 2 100 злотых (около 495 евро). 30% месячной зарплаты украинец тратит на проживание в Польше, а более 60% — пересылает домой в Украину.

На вопросы РИА Новости Украина относительно тенденций в украинских миграционных процессах ответил президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Какой общий объем денег украинских заробитчан поступает из-за границы? Sputnik | Перейти в фотобанк А как у них? Сколько отправляют на родину заробитчане Молдовы

— По данным Нацбанка Украины, в 2017 году объем частных переводов из-за рубежа, по сравнению с 2016 годом, вырос на 30% и составил $5 млрд 192 млн. Причиной, по мнению регулятора, стало усиление миграционных процессов и укрепление восточноевропейских валют. Лидером по объему переводов стали США, потеснив с лидирующей позиции Россию — в основном за счет увеличения экспорта IT-услуг. Можно предположить, что в реальности денег от трудовых мигрантов поступает в Украину больше, потому что многие трудовые мигранты перевозят их в наличном виде.

Связан ли рост поступлений с введением безвиза?

— Рост денежных поступлений напрямую связан с увеличением потока трудовых мигрантов, которые выезжают за границу в последние годы на работу. Нужно отметить, что это представители так называемой "циркуляционной миграции", когда люди едут на работу на срок от 3 до 5 месяцев, потом возвращаются на несколько месяцев домой и потом опять выезжают. Конечно, безвиз способствует сближению рынка труда ЕС и рабочей силы с Украины, но говорить, что увеличение денежных поступлений связано исключительно с безвизом будет преувеличением. Кроме того, в странах Восточной Европы продолжается экономический рост и рост зарплат, что также автоматически увеличивает заработки украинцев, которые там работают.

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Почему Польша стала основным местом трудоустройства украинцев-заробитчан

— В Польшу украинцы едут по нескольким причинам. Одной из основных является легкость трудоустройства в этой стране. Например, сегодня в Польше украинец может работать по биометрическому паспорту в течение 90 дней без рабочей визы. Кроме этого, в культурном и языковом смысле украинцам намного проще понимать своих работодателей, чем скажем, в Германии или странах Скандинавии. Кроме этого, Польша создает нормальные условия труда и быта для украинских трудовых мигрантов. Ну и нельзя забывать о том, что соседнее государство расположено рядышком и добраться туда можно очень быстро и легко. И главное — дешево. Что для наших граждан имеет большое значение.