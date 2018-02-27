Португалия готова отправить миротворцев в Донбасс

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Португалии Аугушту Сантуш Силва заявил, что Лиссабон будет готов рассмотреть запрос об отправке своих миротворцев в Донбасс в составе миссии ООН, если в Совбезе будет принята соответствующая резолюция.

В преддверии Мюнхенской конференции по безопасности был представлен экспертный доклад, содержащий идею ввода в Донбасс порядка 20 тысяч миротворцев ООН. В исследовании, проведенном по заказу консалтинговой компании бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена, рассматривается возможность включения в состав предполагаемой миротворческой миссии представителей Казахстана, Белоруссии, стран Латинской Америки и ряда стран НАТО, в том числе Португалии.

"Если все стороны договорятся о введении миротворцев ООН и будут уверены, что такая миссия сможет поспособствовать урегулированию ситуации в Донбассе, конечно, Португалия будет готова положительно и оперативно ответить на такой запрос", — заявил министр в интервью РИА Новости.

По его словам, Португалия обладает большим опытом в миротворческих миссиях, что признаётся различными сторонами.

"Конечно, мы не являемся экспертами в ведении боев или военных операциях. Но у Португалии есть опыт участия в миротворческих миссиях, в том числе в Европе, мы также вовлечены в различные аспекты деятельности ООН", — добавил министр.

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Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.