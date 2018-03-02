Слезала кожа с рук. Украинцы о жизни и работе в Португалии

РИА Новости Украина

Работали так, что кожа с рук слезала… Но если поставить перед собой цель и идти к ней, то всегда все удается, и мы это все прошли, рассказывает Ольге Сагаль семейная пара Татьяна Витрук-Коваль и Андрей Коваль.

"Как нам сперва по прибытии в Португалию было трудно, – и не пересказать! Целыми днями "зубрили" язык и врачебное дело, а по вечерам брались за любой приработок, чтобы заплатить за квартиру и еду и отправить хоть что-то в Украину, где оставили трех малых детей… Работали так, что кожа с рук слезала… Но если поставить перед собой цель и идти к ней, то всегда все удается, и мы это все прошли. Недаром говорят: кто стучит, тому открывают… Сейчас в Португалии, куда много лет назад уехали в поисках лучшей доли, можем работать по специальности – врачами, растить детей и наслаждаться каждым днем…".

Эта семья, без преувеличения, уникальная. У супругов наследственных медиков из Тернопольщины Татьяны Витрук-Коваль и Андрея Коваля в семье всего более трех десятков "слуг Гиппократа".

В области медицины работали и работают едва ли не все их близкие и родные – родители, братья-сестры, дяди и тети…

"Врачи из нашей семьи живут не только в Украине, но и в Америке, в Польше, мы вот в Португалии… Все – каких угодно специализаций: невропатолог, кардиолог, гинеколог, терапевт, уролог, мануальщик-физиотерапевт, специалист по переливанию крови… Иногда шутим, что врачей в нашей семье хватило бы на целую больницу..." – смеется Татьяна.

Неудивительно, что сын супругов Назар также решил продолжить семейную традицию и сейчас учится в медуниверситете в Португалии. Настоящие профессионалы и патриоты, люди с большим сердцем и умелыми руками, интересные собеседники…

Нова Тернопільська газета Семья Коваль из Тернопольской области

- Татьяна, Андрей, для вас увлечение медициной – дань семейным традициям или сознательный выбор? Что именно побудило вас обоих выбрать именно эту профессию?

Татьяна: По-моему, дети, растущие в семье медиков, волей-неволей "варятся" в этом котле, они связаны с медициной: слышат о ней в разговорах, бывают у родителей на работе… И ребенок или идет по стопам родителей и становится врачом, или полностью игнорирует медицину, "сопротивляется" ей… (Смеется, – авт.) Сколько себя помню, я хотела быть врачом. У меня даже мыслей о другой профессии никогда не возникало… Здесь я на своем месте, знаю, что делать. Я даже родилась в День медика – мама говорила, что ее еще в родильном приветствовали: "О, получишь еще одного врача в семье…"

Андрей: "Медицинская" атмосфера в семье, конечно же, на меня повлияла. Еще не будучи врачом, я уже умел поставить правильный диагноз, умел записать в дневнике историю болезни… Как и все мальчики, я любил спорт, хотел быть то космонавтом, то милиционером, но медицина победила… Жаль только, что во время, когда мы с женой закончили мединститут, украинская медицина находилась далеко не в лучшем состоянии…

- Это и побудило вас отправиться в Португалию?

Андрей: Впервые мы поехали туда в 1999 году. Тогда как раз был очередной обвал гривны, свирепствовал кризис. Зарплату задерживали по полгода, а если и выплачивали, то если не диванами, то водкой или паркетом… Нам, молодой семье, при таких обстоятельствах было очень трудно жить…

Татьяна: Когда мы приехали в Португалию, украинских дипломов здесь не признавали. И для того чтобы иметь возможность работать по специальности, нужно было сначала сдать экзамен по португальскому языку, впоследствии пройти 4-месячную стажировку и снова сдать экзамен, на этот раз из четырех основных дисциплин: терапии, хирургии, педиатрии и гинекологии…

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Экзамен был очень тяжелым, но с Божьей помощью нам удалось справиться, мы подтвердили наши дипломы и получили специальность "врачи общей практики". Сейчас работаем в Лиссабоне в больнице "Святой Марии". Это больница республиканского значения, где есть абсолютно все новое современное оборудование и где проводят даже самые сложные операции.

Сюда привозят людей для оказания им квалифицированной помощи. Живем в живописном городке возле Лиссабона, на работу добираться 20 минут…