В ЕС очевидные и серьезные экономические проблемы - Харди

Об экономической ситуации в еврозоне, о проблемных экономиках в Италии, Греции и Португалии Sputnik поговорил с Джоном Харди (John Hardy), главным валютным стратегом Saxo Bank (financial analyst, Head of Forex trading Strategy at Saxo Bank):

Мне кажется, проблема в общей структуре. В ЕС один Центробанк, единая валюта, но у многочисленных европейских фискальных органов нет взаимных долгов. Эту проблему Европейский центральный банк пытался решить за счет эмиссий денег. Теперь экономика ЕС идет на лад, и уже начались разговоры о том, что, в конце концов, это количественное смягчение в виде выкупа суверенных облигаций нужно прекратить. Но что дальше происходит с этими деньгами? Сможет ли Италия расплатиться по долгу? Нет. Сможет ли Греция расплатиться с кредиторами? Нет, однозначно, как и Португалия, и прочие. Все сводится к структурной проблеме, которую и нужно решать.

С точки зрения финансов у Португалии дела обстоят даже хуже, чем у Италии, но сами португальцы по-прежнему безоговорочно придерживаются членства в ЕС, так что постараются в нем и остаться, хотя и будет нелегко. С Италией все сложней – евро она по-прежнему ценит, так как помнит дни девальвации итальянской лиры, но ее экономика попросту не растет. И пока Италия остается в еврозоне, ситуация вряд ли изменится, более конкурентоспособной страна не станет. Италии нужна сделка, ей нужно, чтобы ей списали часть долга. И единственный способ этого добиться, на мой взгляд, заключается в введении принципа взаимных долгов. Европа должна более глубоко заняться фискальной интеграцией, пускай даже начиная с малого, или же снова начнется рецессия – через год, два, уверен, что в ближайшие два-три года не обойдется без рецессии, – и эта структурная проблема снова станет актуальной. Ее, по сути, и не пытались решить, Центробанк просто печатал деньги, чтобы поддерживать функционирование системы.

Германия и вправду во многом контролирует финансовую политику ЕС, но она же и снимает сливки. Слабость евро сыграла Германии на руку, с ее помощью экспорт страны разросся, а положительное сальдо по текущим счетам взлетело до небес. Европе нужна широкая ревальвация, но проблема в том, что организовать ее в зоне единой валюты не столь просто. С 2012-го глава Европейского центрального банка делал все, чтобы ослабить евро относительно остальных валют, но Европе нужна не внешняя, а внутренняя ревальвация. А на нее можно рассчитывать только в том случае большей фискальной интеграции, или же если Германия вдруг решит поднять инфляцию и понизить свою конкурентоспособность относительно периферии ЕС. Эта идея, правда, не находит отклика у текущего правительства, но чем быстрей Германия осознает, в чем сложность, тем быстрей мы сможем начать искать решение. Но в данный момент я считаю Германию главной проблемой Европы.