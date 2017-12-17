Порошенко едет в Португалию

КИЕВ, 17 дек — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко 17-18 декабря посетит с официальным визитом Португалию, сообщает пресс-служба главы государства.

Во время визита запланированы встречи Порошенко с президентом Португалии Марселу Ребелу ди Соуза, премьер-министром Антониу Коштой, председателем Ассамблеи Португалии Эдуарду Ферру Родригешем.

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Согласно сообщению, ожидается подписание ряда двусторонних документов, которые будут "способствовать интенсификации сотрудничества" между государствами в различных сферах.

Также Порошенко проведет встречу с украинской общиной, проживающей в Португалии.

Ранее в Харькове состоялась встреча президента Украины Петра Порошенко и президента Польши Анджея Дуды. По итогам встречи украинский лидер заверил, что стратегическое партнерство между Украиной и Польшей остается неизменным внешнеполитическим приоритетом для обоих государств. Кроме того, глава украинского государства подчеркнул, что получил от польской стороны "четкое уверение в неизменной поддержке Польшей Украины как в вопросах противодействия российской агрессии, так и в вопросах проведения реформ и европейской интеграции".