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    Политика

    Порошенко едет в Португалию

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    Президент Украины будет находиться в Португалии два дня - 17 и 18 декабря. Во время визита запланированы встречи с президентом, премьер-министром и председателем Ассамблеи Португалии.
    Петр Порошенко
    president.gov.ua

    КИЕВ, 17 дек — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко 17-18 декабря посетит с официальным визитом Португалию, сообщает пресс-служба главы государства.

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    Во время визита запланированы встречи Порошенко с президентом Португалии Марселу Ребелу ди Соуза, премьер-министром Антониу Коштой, председателем Ассамблеи Португалии Эдуарду Ферру Родригешем.

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    Согласно сообщению, ожидается подписание ряда двусторонних документов, которые будут "способствовать интенсификации сотрудничества" между государствами в различных сферах.

    Также Порошенко проведет встречу с украинской общиной, проживающей в Португалии.

    Ранее в Харькове состоялась встреча президента Украины Петра Порошенко и президента Польши Анджея Дуды. По итогам встречи украинский лидер заверил, что стратегическое партнерство между Украиной и Польшей остается неизменным внешнеполитическим приоритетом для обоих государств. Кроме того, глава украинского государства подчеркнул, что получил от польской стороны "четкое уверение в неизменной поддержке Польшей Украины как в вопросах противодействия российской агрессии, так и в вопросах проведения реформ и европейской интеграции". 

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