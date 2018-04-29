Экономический прогноз от эксперта: дотянем до августа, а потом...

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Представители Украины и МВФ провели в Вашингтоне очередную встречу, во время которой обсудили завершение программы сотрудничества и получения пятого транша финансовой помощи. Переговоры вели глава НБУ Яков Смолий и заместитель директора-распорядителя МВФ Дэвид Липтон. Представитель МВФ отметил, что Украина демонстрирует серьезный прогресс в стабилизации экономики. По его словам, международная ситуация сейчас благоприятна для реформ, поэтому важно не терять времени.

Ранее министр финансов Александр Данилюк говорил, что Украина может получить новый транш от МВФ в размере 2 млрд долларов в мае-июне 2018 года. Однако, при условии, в частности, принятия закона об Антикоррупционном суде.

Предмет переговоров Украины и МВФ в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал исполнительный директор Центра экономических стратегий Глеб Вышлинский.

(текст публикуется на языке оригинала)

Є розуміння, якого характеру мала ця зустріч у Вашингтоні? Це були офіційні перемовини або звірка позицій та "розвідка боєм"?

— Я думаю, що, скоріше за все, це звірка позицій, оскільки ситуація в стосунках між Україною та МВФ на сьогодні є абсолютно очевидною. Дві умови, узгоджені з МВФ, які мають бути виконані українською стороною, це ухвалення закону про Антикорупційний суд за рекомендаціями Венеціанської комісії та самого МВФ, і це прийняття Кабміном постанови, яка відповідає тим же Кабміном прийнятій постанові про формулу встановлення цін на газ для громадян і для підприємств, які постачають опалювальні послуги. От ці дві умови мають бути виконані. Чисто теоретично ми можемо обговорювати, які саме і в якому саме форматі параметри мають бути в цьому законопроекті, який має бути ухвалений Верховною Радою, зараз він прийнятий, як відомо, в першому читанні. На сьогодні в комітеті вже зібрано правки народних депутатів до цього законопроекту. І далі наступний крок — за комітетом. Він має якнайшвидше зібратися для того, щоб почати розглядати ці правки і виносити вже на друге читання остаточний варіант документу. І там, в цьому остаточному варіанті, має бути гарантовано виконання умов співпраці щодо забезпечення незалежності Антикорупційного суду.

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Перед другим читанням нам потрібно буде звіряти цей документ з Венеціанською комісією?

— Як раз передбачається, що найближчим часом буде візит представників Венеціанської комісії до Києва, в ході якого теоретично, і це був би найкращий варіант, було б узгоджено, як саме конкретними фразами в цьому законопроекті буде забезпечено відповідність законопроекту і в майбутньому прийнятого закону тим домовленостям, серед яких головне — це те, про що йдеться, це забезпечення незалежності суддів, що передбачає комісію, яка може політично незаангажовано приймати рішення щодо обрання суддів до такого суду.

Тобто наявність у комісії незалежних міжнародних спостерігачів?

— Не просто наявність, а як було зазначено в рекомендаціях Венеціанської комісії, їх вирішальна роль.

Стосовно формули формування ціни на газ для населення?

— Тут я так розумію, що послідовність буде така: спочатку — Антикорупційний суд, потім уряд буде приймати це рішення. Тому що зрозуміло, що ніхто не хоче собі на голову непопулярних рішень, без прийняття такого ключового рішення про створення Антикорупційного суду, який підірве всю систему безкарності, яка панує в Україні десятиліттями, для високопосадовців. Якщо цей закон приймається, то далі, я думаю, що це так само питання, які обговорювалися в Вашингтоні, тому що так, уряд сам довів ситуацію до стану, коли вже за рік до виборів потрібно приймати непопулярні рішення і відразу робити підвищення, звичайно, не настільки велике, як воно було в 2015-2016 роках. Але все одно — 30%. Воно співставне зі зростанням зарплат за минулий рік. Але все одно зрозуміло, що навряд чи є найбільш приємним для українських громадян. Але я думаю, що в даному випадку може бути або знайдено якийсь проміжний варіант, наприклад, більш розтягнутого цього підвищення. Друге — це те, що навіть якщо МВФ буде жорстко наполягати на прийнятті рішення за тією формулою, яка була узгоджена, я не бачу в цьому настільки великої проблеми, зважаючи знову-таки на суттєве зростання доходів українців за останні два роки. А також те, що система субсидій далі діятиме. Тобто ті, хто отримає субсидію, на них це підвищення взагалі не матиме жодного впливу. Сума, яку вони платять, і далі буде прив'язана як частка до їх доходів, а не до ціни, яку платить підприємство теплопостачання за газ.

Наскільки критично Україна потребує зараз цього траншу? Що буде, якщо МВФ скаже "ні"? MANDEL NGAN/AFP Без МВФ Украина превратится в КНДР - Полховский

— Ми критично потребуємо цих грошей не пізніше, ніж в середині літа, оскільки на сьогодні залишки на валютних рахунках уряду складають близько мільярда доларів. І цього вистачить десь до серпня. А далі потрібно фактично брати гроші з резервів НБУ. І загалом у нас на цей і на наступний рік загальний обсяг виплат за зовнішнім боргом держави складає близько 10 млрд доларів. А в 2020-2021 роках — ще 13 млрд доларів. І відповідно варіантів, крім як, по-перше, отримати 2 млрд доларів від МВФ, а потім отримувати ще приблизно біля 5 млрд доларів шляхом залучення фінансування від ЄС, від Світового банку, можливо, продовження кредитних гарантій США, і звичайно, перевипуску єврооблігацій, як це було зроблено минулого року після позитивних рішень МВФ. Тобто лише цей шлях нам дозволить спокійно пережити наступний виборчий рік. А потім нам буде потрібна вже нова програма з МВФ, тому що ті борги, які були набрані, зокрема, і до 2014 року, з ними потрібно мати справу. І єдине, як ми можемо себе з цієї боргової пастки витягти, це зменшувати дефіцит бюджету, робити бюджет бездефіцитним.

І для того, щоб віддавати борги, потрібно піднімати економіку?

— Поза сумнівом.

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Напомним, заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский в эфире "ГС" заявил, что без сотрудничества с МВФ Украина превратится в Северную Корею. По его словам, самостоятельно, без поддержки международных институций, Украине будет очень сложно осуществлять выплаты по существующим долгам.