наверх
23.04.201820:25
Курсы валют НБУ
  • USD26.18- 0.05
  • EUR32.22- 0.25
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Экономисты сообщили о масштабах трудовой миграции из Украины

    Тема:

    Европа открывает для украинцев свои границы (770)

    (обновлено: )51430
    По информации пресс-службы Центра экономической стратегий, всего в 2002-2017 годах совокупный чистый выезд украинцев за пределы Украины (то есть те, кто уехали и не вернулись) составил 6,3 млн человек.
    Украинские заробитчане в Чехии
    Новости Закарпатья

    КИЕВ, 23 апр – РИА Новости Украина. Около 4 млн украинцев или 16% трудоспособного населения страны являются трудовыми мигрантами, сообщила пресс-служба Центра экономической стратегии (ЦЭК) со ссылкой на результаты исследования.

    Кошелек. Архивное фото
    Украинское фото
    Власти взялись за деньги заробитчан: купи стаж - получи пенсию

    Читайте также: Премьер-трансформер. Гройсман, никуда не уходя, ушел в политику

    "Одномоментно за пределами страны может находиться около 2,6 – 2,7 млн человек. Это означает, что украинцы едут за границу на короткие сроки, зарабатывают там деньги и возвращаются домой", — отметили в пресс-службе.

    Отмечается, что наиболее веская причина, почему украинцы едут работать за границу — экономическая: высокий уровень оплаты труда и имеющиеся рабочие места. Этот миграционный поток носит маятниковый, краткосрочный характер, а большинство трудовых мигрантов предпочитают вернуться обратно в Украину.

    "Аннексия Крыма и развертывания военных действий на Донбассе также повлияли на миграционные процессы. Война не только активизировала миграцию внутри страны, но и изменила географию выезда за границу", — говорится в сообщении.

    Сообщается, что в 2014-2016 годах наблюдалось сокращение миграционного потока в Российскую Федерацию — с 11 млн до 8 млн. Зато движение украинцев через границу с Польшей стало на 40% активнее — количество пересечений в аналогичный период выросла с 14 млн до 20 млн. Этому, согласно сообщению, способствовала целенаправленная политика привлечения украинских мигрантов к работе в Польше.

    "С 2009 года миграционный тренд усилился, однако после 2014 года украинцы вдвое реже выезжали из Украины навсегда. Всего в 2002-2017 годах совокупный чистый выезд украинцев за пределы Украины (то есть те, кто уехали и не вернулись) составил 6,3 млн человек. Помимо приведенных количественных данных, авторы исследования предлагают анализ положительных и отрицательных факторов миграционных процессов.

    Авторы считают, что на данном этапе миграция является скорее положительной для украинской экономики. Однако, если украинские работодатели не смогут обеспечить адекватный европейскому уровень оплаты труда вместе с поднятием производительности труда, а качество государственных услуг не будет расти, количество мигрантов будет увеличиваться дальше. В будущем рост миграции может стать лимитирующим фактором для украинской экономики.

    Ранее Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Украине Ян Пекло заявил, что за прошлый год из Польши в Украину заробитчанами было перечислено почти 100 млрд гривен.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Масштабные протесты в Ереване
    Майдан по-армянски. Саргсян подал в отставку
    Киево-Печерская лавра
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Акция с требованием импичмента президента Украины П. Порошенко во Львове
    Онищенко: новая партия компромата
    Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии