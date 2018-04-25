Стали известны ключевые риски для экономики Украины

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины предупреждает о чрезвычайно высоком уровне уязвимости украинской экономики к внешним шокам в среднесрочной перспективе из-за существенной долговой нагрузки на государственный сектор. Об этом говорится в презентации регулятора об основных тенденциях в экономике страны.

"Несмотря на улучшение показателей внешней устойчивости, Украина остается чрезвычайно уязвимой к внешним шокам, в частности, из-за существенной долговой нагрузки на государственный сектор в среднесрочной перспективе", — отмечается в презентации.

Главными угрозами для украинской экономики в НБУ считают досрочное прекращение сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), приближение политического предвыборного цикла и потенциальное развертывание глобальной торговой войны.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов Украины ожидает транш от МВФ в размере 1,9 миллиарда долларов.