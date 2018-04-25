наверх
25.04.201813:12
Курсы валют НБУ
  • USD26.18+ 0.05
  • EUR31.97- 0.00
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Стали известны ключевые риски для экономики Украины

    (обновлено: )89291
    Несмотря на улучшение показателей внешней устойчивости, Украина остается чрезвычайно уязвимой к внешним шокам, в частности, из-за существенной долговой нагрузки на государственный сектор в среднесрочной перспективе.
    Деньги
    torange.ru

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины предупреждает о чрезвычайно высоком уровне уязвимости украинской экономики к внешним шокам в среднесрочной перспективе из-за существенной долговой нагрузки на государственный сектор. Об этом говорится в презентации регулятора об основных тенденциях в экономике страны.

    Доллары США, купюры
    REUTERS Dado Ruvic
    Таджикистан: трудовые мигранты - двигатели экономики

    "Несмотря на улучшение показателей внешней устойчивости, Украина остается чрезвычайно уязвимой к внешним шокам, в частности, из-за существенной долговой нагрузки на государственный сектор в среднесрочной перспективе", — отмечается в презентации.

    Главными угрозами для украинской экономики в НБУ считают досрочное прекращение сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), приближение политического предвыборного цикла и потенциальное развертывание глобальной торговой войны.

    Ранее сообщалось, что Министерство финансов Украины ожидает транш от МВФ в размере 1,9 миллиарда долларов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Петр Порошенко
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    В Киеве мужчина с вилкой пытался отобрать мобильный у прохожего
    Криминальные войны в Украине
    Масштабные протесты в Ереване
    Майдан по-армянски. Саргсян подал в отставку
    Артем Сытник. Архивное фото
    Онищенко: новая партия компромата